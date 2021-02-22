Вопреки решению СНБО: нефтепродуктопровод продолжает работу в Житомирской области – СМИ
В Новоград-Волынском районе Житомирской области на магистральном нефтепродуктопроводе днем 21 февраля продолжали откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны. Говорится о части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Виктором Медведчуком.
Источник:"Житомир.Life"
Накануне СНБО поручил вернуть этот нефтепродуктопровод в государственную собственность. То есть, фактически он должен на некоторое время приостановить работу.
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Какова ситуация на территории нефтепродуктопровода на Житомирщине
- В 13:00 21 февраля там находились автоцистерны.
- В то же время беспрепятственно двигалась техника.
- Журналисты предполагают, что работы по откачке и автозагрузке нефтепродуктов продолжаются дальше.
Днем 21 февраля на территории нефтепродуктопровода на Житомирщине работа кипела / Фото "Житомир.Life"
Что известно о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление"
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- Но дочерняя компания российской "Транснефтепродукта" этого не сделала.
- В 2017 году Хозяйственный суд Ровенской принял неправомерное решение, по которому признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за "ПрикарпатЗападТранс".
- Интересно, что учредителем "ПрикарпатЗападтранса" является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер. Его собственно и связывают с Медведчуком.
- Также "ПрикарпатЗападтранс" владеет белорусский бизнесмен Николай Воробей.
- По территории Украины проходит 1 433 километров нефтепродуктопровода.
Подробнее о решении СНБО по нефтепродуктопроводу
- В ведомстве считают, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. В то же время ни о какой приватизации речи не было.
- Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народу Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
- Также Кабмин должен принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины.
- В то же время соответствующие службы должны провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов по этим нефтепродуктопроводам.
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Санкции против Медведчука: главное
- СНБО 19 февраля наложила санкции на нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жену Оксаны Марченко и жену депутата от ОПЗЖ Тараса Козака – Наталью Лавренюк.
- Для них действует ограничение торговых операций. Также остановили выполнения экономических и финансовых обязательств, запретили выводить капитал из Украины. Срок действия ограничений – 3 года.
- В общем санкции применили против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут и 5 самолето , на которых летали из Киева в Москву.
- Кроме того, ограничения применят к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Они располагаются в России, Молдове и Украине. По словам главы СБУ Ивана Баканова, эти фирмы имеют отношение к молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA. Против них ввели санкции в конце января.
- 2 февраля СНБО применила санкции против Тараса Козака. Также под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", принадлежащие Козаку, но де-факто ими владеет Медведчук.
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