В красной зоне 28 марта остались 10 областей. Хотя 27 марта Минздрав отнесет туда еще 3 региона. Кроме этого, высокой является динамика госпитализаций.

Так, больницы заполнены. Например, в Киеве заняты 84% койко-мест с кислородом, в Винницкой области – более 52%, в Житомирской – 73%, в Киевской – почти 74%, во Львовской и Николаевской – более 67%.

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Много людей нуждаются в госпитализации также в Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Ровненской, Херсонской и Черниговской областях.

Красная зона от Минздрава

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черновицкая.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Минздрав дважды обновлял зоны за сутки

Так, 27 марта Минздрав отнес 13 регионов в красную зону. Однако затем из списка убрали Ровненскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их перенесли в оранжевую зону.

Будет ли общенациональный локдаун