Несмотря на высокую динамику госпитализаций, в красной зоне остались 10 регионов
В красной зоне 28 марта остались 10 областей. Хотя 27 марта Минздрав отнесет туда еще 3 региона. Кроме этого, высокой является динамика госпитализаций.
Источник:Минздрав
Так, больницы заполнены. Например, в Киеве заняты 84% койко-мест с кислородом, в Винницкой области – более 52%, в Житомирской – 73%, в Киевской – почти 74%, во Львовской и Николаевской – более 67%.
К теме Минздрав второй раз за день обновил "красные области" : теперь их 10
Много людей нуждаются в госпитализации также в Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Ровненской, Херсонской и Черниговской областях.
Красная зона от Минздрава
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черновицкая.
Минздрав дважды обновлял зоны за сутки
Так, 27 марта Минздрав отнес 13 регионов в красную зону. Однако затем из списка убрали Ровненскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их перенесли в оранжевую зону.
Будет ли общенациональный локдаун
- Стоит вспомнить, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что когда большинство областей будет в красной зоне, то, вероятно, придется возвращаться к локдауну.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 15 марта также поддержал тезис, что локдаун могут ввести, если более 50% областей перейдут в красную карантинную зону.
Поделиться новостью