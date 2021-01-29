Нескоромный планировал дать пресс-конференцию в Брюсселе: почему отложили
Экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный планировал пообщаться с журналистами в столице Бельгии 2 февраля. Однако Брюссельский пресс-клуб отменил мероприятие из-за пандемии коронавируса.
Джерело: Интерфакс-Украина
Об этом сообщил директор пресс-клуба Лоран Брых.
К теме СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства
Из-за ограничительных мер, введенных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля. Меры не отменены, но отложены,
– заметил Брых.
Организаторы обещают обнародовать впоследствии новые даты для пресс-конференций.
Дело Нескоромного: коротко
- 27 января экс-заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в организации заказного убийства.
- Убить должны были Андрея Наумова – начальника Главного управления безопасности СБУ.
- Сообщником Нескоромного стал специалист Антитеррористического центра Службы безопасности Андрей Расюк.
- Именно Расюк и искал исполнителей преступления.
- Расюка задержали еще 22 января. Сам Нескоромный находится за границей и обещает обнародовать сенсационные материалы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter