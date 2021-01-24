Дмитрий Нескоромный мог заказать убийство Андрея Наумова, чтобы получить должность в Службе безопасности Украины. Нескоромный вел переговоры, чтобы вернуться в ведомство.

Фактически Наумов был единственной преградой для этого. Об этом сообщает "Зеркало недели".

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Мотивом заказа на устранение главы Внутренней безопасности Наумова (Андрея Наумова – 24 канал) следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы (СБУ – 24 канал),

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, свое возвращение в СБУ Нескоромный уже обсуждал с заместителями главы Офиса президента Украины – Андреем Смирновым и Романом Машовцем.

Кроме того, Нескоромный недавно встречался с главой СБУ Иваном Бакановым.

В то же время в ходатайстве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, которого обвиняют в подготовке убийства Наумова, нет фамилии Нескоромного.



Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"



Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"



Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"



Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"

Заказ убийства Наумова: что известно