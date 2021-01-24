Нескоромный мог "заказать" Наумова для должности, – СМИ
Дмитрий Нескоромный мог заказать убийство Андрея Наумова, чтобы получить должность в Службе безопасности Украины. Нескоромный вел переговоры, чтобы вернуться в ведомство.
Фактически Наумов был единственной преградой для этого. Об этом сообщает "Зеркало недели".
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Мотивом заказа на устранение главы Внутренней безопасности Наумова (Андрея Наумова – 24 канал) следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы (СБУ – 24 канал),
– говорится в сообщении.
По данным СМИ, свое возвращение в СБУ Нескоромный уже обсуждал с заместителями главы Офиса президента Украины – Андреем Смирновым и Романом Машовцем.
Кроме того, Нескоромный недавно встречался с главой СБУ Иваном Бакановым.
В то же время в ходатайстве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, которого обвиняют в подготовке убийства Наумова, нет фамилии Нескоромного.
Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"
Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"
Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"
Текст ходатайства о применении меры пресечения для Андрея Расюка / "Зеркало недели"
Заказ убийства Наумова: что известно
- 22 января сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержала СБУ.
- Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя Андрея Наумова.
- Рюсюку уже избрана мера пресечения. Ближайшее время он проведет под стражей.
- Если вину мужчины докажут, ему может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного.
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