Экс-заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный имел длительные дружеские связи с одиозным главой ОАСК Павлом Вовком. В частности, в 2019 году Нескоромный постоянно посещал кабинет Вовка.

По данным "Следствия.Инфо" Волк и Нескоромный обменивались услугами.

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Что говорят журналисты

Журналисты обнародовали записи разговоров из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Вовка.

Материалы датируются зимой-весной 2019 года. И они свидетельствуют, что Нескоромный, который тогда занимал должность заместителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, был частым гостем в кабинете Вовка. Судью подозревают в попытке узурпации власти.

В то время Нескоромный часто обращался к Вовку с просьбами.

Что хотел Нескоромный

В феврале 2019 года Нескоромный прибыл к Волку как неформальный представитель интересов одного из украинских банков.

Тогда этот банк имел длительный спор с финансово-промышленной группой "Альтком". Его оценивали в сотни миллионов гривен.

За время президентства Виктора Януковича эта компания реализовывала проекты крупнейших государственных проектов. В частности, во время подготовки к Евро-2012. В то время компанию связывали с вице-премьером Борисом Колесниковым. Даже после смены власти в 2014 году компания не потеряла доступа к проектам за государственные средства.

Впоследствии суд постановил, что "Альтком" должен выплачивать деньги в пользу другого банка. Однако в 2019 году группа обратилась в ОАСК с просьбой прекратить взыскание денег.

На пленках зафиксировано несколько разговоров относительно этого судебного разбирательства в кабинете председателя ОАСКа. Сначала Павел Вовк объяснял приятелям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной,

– говорится в сообщении "Следствия.Инфо".

Со стороны "Альткома" представителем выступал экс-нардеп Игорь Кононенко, а также Одиозный скандальный заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

Волк объяснял Нескоромному: "Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить либо Кононенко, либо Демчина".

Однако уже в марте 2019 года к Вовку пришел в гости судья, который рассматривал обращение "Альткома". Он советовался с Вовком, в чью пользу выносить решение.

13 марта 2019 года судья отказал "Альткому". Взыскание денег не приостановили.

Это стало победой Нескоромного.

Что хотел Вовк

Пленки свидетельствуют, что в ответ Вовк также обращался к Нескоромному.

"В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось", – рассказали журналисты "Следствия.Инфо".

Реакция Нескоромного

В своем телеграм-канале Нескоромный назвал пленки – "очень слабым монтажом". Он заявил, что в "службе" якобы нет настолько наивных людей, чтобы публично обсуждать такие вещи.

И уж тем более в случае, когда я знал о прослушке, поскольку ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ. Прослушивание ОАСК – это сначала была совместная операция, которая проводилась с ведома президента Порошенко (Петра Порошенко – 24 канал),

– заявил Нескоромный.

Кто такой Нескоромный