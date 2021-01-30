Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его подозревают в причастности к организации заказного убийства сотрудника СБУ.

Источник: "Укринформ"

Как отметили в СБУ, сейчас местоположение Нескоромного неизвестно.

​Важно СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства

Ранее СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие причастность первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По информации следствия, Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни Наумова.

Отметим, что суд уже арестовал Расюка на 2 месяца без права залога. Следователи в ходатайстве о мере пресечения отметили, что якобы была вероятность смерти Наумова. Если вину Расюка докажут, ему может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.

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