Нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия в 2020 году получил 458,5 тысяч зарплаты. Кроме того, у него совместно с женой есть несколько квартир, машин и земельных участков и немало ювелирных изделий.

Жена Арахамии Виктория получила 1,1 миллиона гривен за отчуждение имущества. Также нардепу в 2020 году поступали проценты со счетов в "Приватбанке" и Monobank.

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Состояние Арахамии

Арахамия разместил на счетах Monobank и "Приватбанка" почти 467 тысяч гривен и 26,5 тысяч долларов. На счетах жены – 225 тысяч гривен, 20,3 тысячи долларов и 520 евро. Наличными нардеп держит 2,187 миллиона гривен, 650 тысяч долларов и 100 тысяч долларов. Совместно с женой политик имеет 250 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

Нардеп задекларировал 3 автомобиля. Однако ни одним из них он не владеет.

Указано, что Арахамия пользуется машиной жены Toyota Land Cruiser с 2020 года, стоимость которой составляла 2,1 миллиона гривен.

Также Виктории принадлежат автомобили Mercedes Benz V250 за 1,65 миллиона и Audi Q8 с 2018 года за 1,74 миллиона.

Жена Арахамии владеет квадроциклом Maverick с августа 2020 года. Его приобрели за 972 тысячи гривен.

Нардеп также указал в декларации несколько квартир, домов и земельных участков:

2 квартиры в Николаеве и в Киеве, которыми владеет сам,

1 квартира в Николаеве, которой нардеп пользуется бесплатно,

3 квартиры в Киеве, которыми владеет жена Виктория.

Также в декларации есть 4 земельных участка в Вите-Почтовой, дачный дом, площадью 295.7 квадратных метров, нежилое помещение в Николаеве и дом в Новопетровском Николаевской области.

Кроме того, Арахамия отметил ювелирные изделия и часы. Например, у его жены есть кольца, браслеты, подвески и серьги, часы от Rolex и Cartier. Сам нардеп владеет 4 часами от Rolex, Breitling, Breguet и Ulisse Nardin.