Мозг создает все относительные понятия. Например, если для ВВП Украины 100 миллиардов – это мало, то много ли это для количества нейронов, размещенных в нем. К тому же мозг – едва ли не единственный мало изученный орган нашего организма.

Ведущий научный сотрудник Института физиологии имени А.А. Богомольца Дмитрий Исаев считает мозг инструментом предсказания будущего. Мол, эволюционно у него больше нет никакого значения.

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"Удивляет меня то, что это же 100 миллиардов отдельных организмов – нейронов. Они не понимают ничего и не знают, что есть будущее. Даже, что мы сидим и общаемся. Но руководят этим всем", – отметил ученый.

Научного руководителя Института когнитивного моделирования Спартака Субботу больше всего удивляет именно выживание этого органа. Ведь мозг человека всегда фокусируется на негативных факторах, никогда не ищет ничего хорошего.

"Это эволюционный механизм, который позволяет выживать тем, кто более тревожен", – пояснил психиатр.

Миф 1. Нервные клетки не восстанавливаются

Одно дело, если вы тревожны в подростковом или зрелом возрасте. Но если хотите дожить до 80 и при чистом уме, не потратив весь когнитивный ресурс, уже в юности надо думать, как не растерять собственные нейроны.

Однако Дмитрий Исаев заметил, с возрастом способность продуцировать новые нейроны падает. Но организм вырабатывает их даже во взрослом возрасте. Этот процесс происходит в гиппокампе.

Нервные клетки восстанавливаются. Этот процесс не такой медленный, как люди воображают. Проблема в том, что от высокого уровня стресса они быстрее отмирают чем восстанавливаются,

– отметил Спартак Суббота.

По словам врача-диетолога Карины Дейнеко, легче не восстанавливать нервные клетки, а предотвратить их разрушение.

Миф 2. Мозг питается глюкозой, поэтому надо есть больше сахара

Психиатр Спартак Суббота подчеркнул, неправильно говорить, что надо есть больше глюкозы. Ведь есть запасы, которые мы тратим и не тратим. Поэтому не должно быть дефицита или профицита, а должно все держаться в норме.

Диетолог рассказала, что мы можем влиять на уровень поступления глюкозы в организм с помощью питания. Кроме этого, можно следить за чистотой сосудов, которыми богат наш мозг. "Болезнь Альцгеймера сейчас называют сахарным диабетом третьего типа. Поэтому вот как на головной мозг, его сосуды и клетки влияет сахар", – добавила она.

Карина Дейнеко посоветовала:

убрать белый рафинированный сахар из рациона;

не употреблять быстрые или пустые углеводы;

перейти на цельные и качественные продукты;

вместо сладостей использовать фрукты, ягоды, пастила, различные полезные десерты.

Диетологи шутят, что есть один продукт, который не зря внешне похож на головной мозг. Речь идет о грецком орехе.

Грецкий орех напоминает человеческий мозг / Фото Unsplash

Обидно, что нельзя съесть несколько килограммов и стать самым умным в мире. Чтобы мозг работал на все 100%.

МИФ 3. Наш мозг работает лишь на 10% собственной мощности

Спартак Суббота подчеркнул, что это неправда, ведь мозг человека привлекается на 100%.

Дмитрий Исаев рассказал, этот миф родился, потому что одновременно, по разным оценкам, работает не более чем 1% нейронов. Ведь если они все вместе начнут работать, мы увидим эпилептический приступ.

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Научный руководитель Института когнитивного моделирования объяснил, каждый участок мозга отвечает за определенные функции, и есть как процессы торможения, так и возбуждения. Если одни процессы возбуждения влияют на участок мозга – другие тормозят это. Поэтому мы не можем запустить их несколько одновременно.

Миф 4. Мозг запоминает все, и мы видим реальную картинку мира

Ведущий научный сотрудник Института физиологии имени А. А. Богомольца опроверг этот миф.

Одна из функций мозга – забывать. Он специально забывает то, что неважно ему, то есть мы не можем помнить детали, которые нас не впечатлили или просто не являются нужными. Есть люди, которые помнят почти все, но мы не знаем, в чем их секрет,

– прокомментировал Дмитрий Исаев.

Спартак Суббота отметил, что человек не сможет вспомнить раннее детство. Это будет замещение памяти, псевдореминисценция или комфобуляция. То есть психические явления, связанные с выдумыванием фактов, которых не было.

Дмитрий Исаев также добавил, мы видим через 100 – 200 миллисекунд все, что происходит. Поэтому мозг многое нам дорисовывает.

Миф 5. Левое и правое полушарие четко разграничивают функции и эмоции

Психиатр Спартак Суббота сообщил, есть участки мозга, которые отвечают за восприятие:

аудиальное;

визуальное;

кинестетическое.

Они размещены в определенных зонах, и подсоединяются в зависимости от того, какие функции мы выполняем. Поэтому нельзя сказать, что человек только творческий или логичный.

Справка. Есть такая операция, где человеку убирают половину кортекса – половину мозга. Преимущественно у пациентов не заметны какие-то изменения, они остаются теми, кем были даже без одной части. Нервная система очень пластична, и одна половина мозга может перенять то, что делала другая.

Отличается ли мужской мозг от женского

Последние несколько веков ученые бьются над вопросом, отличается ли мужской мозг от женского. И если да, то по каким параметрам.

Долго ученые считали, что меньший размер мозга женщины приводит к заниженному интеллекту. Но и это оказалось неправдой. Например, мозг Эйнштейна был меньше чем среднестатистический, но это не мешало ему стать одним из виднейших физиков XX века.



Мозг Альберта Эйнштейна / Фото с сайта Oxford Academic

По словам Спартака, у женщин и мужчин – разная эндокринология. В частности, различные уровни эстрогена, который влияет на эмоциональный фон, и уровень тестостерона, влияющий на контроль импульсов.

Миф 6. Мозг стареет с телом. В зрелом возрасте сложно научиться новому

Ученый Дмитрий Исаев вспомнил теорию, согласно которой мозг активно наращивает количество нейронов примерно до 25 лет, а потом начинается процесс старения. Однако нервная система очень пластична, поэтому в любом возрасте человек может обрести различные навыки.

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Спартак Суббота заметил, с взрослением человеку становится сложнее учить язык, адаптироваться к новому месту работы, переезжать в другую страну. Но, в целом, процесс адаптации достаточно гибкий.

Это не значит, что человек развивается лишь до определенного возраста. Но есть одна функция, которая если не развита до определенных лет, потом уже не сможет этого сделать. Это социализация,

– пояснил он.

Исследователи из Университета Бэйлора обнаружили, что дети, лишенные контакта, игры и взаимодействия с другими, имеют на 20 – 30% меньший мозг, чем норма в их возрасте.

Таким образом жестокое обращение с детьми может сдерживать развитие мозга и негативно влиять на прогресс в течение всей жизни.