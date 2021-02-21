Украина представит современное оружие и военную технику собственного производства на выставке IDEX—2021 в Абу-Даби. Она началась 21 февраля и продлится несколько дней.

На выставке покажут ряд перспективных разработок и изделий Концерна.

Важно Укроборонпром будет сотрудничать с военными компаниями из ОАЭ

Что будет демонстрировать Украина

Всего на украинском стенде планируют представить более десятка натуральных и макетных образцов вооружения и техники.

Ракетный комплекс "Нептун" – современное украинское вооружение, управляемые ракеты которого являются малозаметными для вражеских радаров. "Нептун" может уничтожать корабли и наземные цели.

Реактивная система "Ольха" от бюро "ЛУЧ". Ее считают одной из самых мощных в мире в своем классе.

Кроме того, покажут противотанковые ракетные комплексы "Скиф" и "Корсар", макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".

Также презентуют танк "Оплот", боевые машины БТР-4 и другие передовые разработки.

Что известно о выставке

IDEX – одна из крупнейших военных международных выставок. В павильонах в Абу-Даби свое вооружение покажут более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

К слову, Украину представляют 9 предприятий ОПК, 7 из которых входят в Укроборонпром. Руководитель Укроборонпрома Юрий Гусев отметил, что выставка дает возможность презентовать современные перспективные и инновационные разработки, которые созданы благодаря нашему научно-техническому потенциалу.

Кроме того, во время выставки должен состояться ряд переговоров с официальными делегациями разных стран и международными компаниями относительно дальнейшего партнерства.

Украинские экспонаты на выставке, смотрите видео: