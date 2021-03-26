Неприкасаемые министры: может ли правительство уйти в отставку
Эксперты прочили отставку правительства на апрель 2021 года. В то же время локдаун пока сделал министров неприкасаемыми.
Источник:24 канал
Верховная Рада не будет собираться до середины апреля из-за карантина, в дальнейшем куча правок относительно земельной сферы. Единственным ближайшим кадровым вопросом, вероятно, будет голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики.
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Также допускают замену Дениса Шмыгаля, однако пока альтернативной кандидатуры нет. На премьерство "замахивается" и Юлия Тимошенко, поэтому и продвигает тему коалиции со "слугами народа".
С другой стороны, появились вообще невероятные слухи, что на главу правительства претендует даже предыдущий президент Петр Порошенко, мол, прощупывает почву через западных партнеров. Впрочем, специалисты такие варианты отвергают.
Когда вопрос изменений в правительстве может стать актуальным
Летом вопрос относительно правительства актуализируется, ведь наибольшие провалы трудно игнорировать, как и многочисленные скандалы. Кроме сопротивления общественности и научного сообщества относительно назначения министра образования и науки Сергея Шкарлета, в соответствующем случае зафиксировали и кнопкодавство при минимальном количестве голосов.
Под назначение Шкарлета зафиксировали кнопкодавство / Фото BBC
Поэтому депутаты уже оспаривают его персону в Конституционном суде. Однако в целом действующее правительство отмечалось так называемыми крайностями – то скандалы, то сплошное затишье, поэтому кандидатов на возможные увольнения в нем накопилось примерно треть.
Вопросы есть по агропромышленному комплексу и по блоку социальной политики. Так же относительно ряда министров, о которых мы не слышим – то есть есть кого менять,
– сказал политолог Олег Саакян.
Кого могут касаться изменения
В то же время последнее слово традиционно остается за Банковой. Вот кого точно не тронут, соглашаются эксперты, так это "вечного-временного" министра Арсена Авакова – несмотря на проваленную еще при предшественниках реформу полиции, катастрофический антирейтинг и регулярные протесты.
По словам Олега Саакяна, последними акциями протеста Аваков даже усилил свое влияние, поскольку стратегия, выбранная полицией, дала свой ожидаемо положительный для него результат.
Аваков усилил влияние из-за акций протеста под ОП / Фото пресс-службы МВД
Однако вопрос Максима Степанова – главы Министерства здравоохранения – может быть актуальным. Поскольку ситуация вокруг преодоления пандемии коронавируса в Украине и кампания по вакцинации – на грани.
Финального решения не озвучено и будет ли оно сейчас, зависит от многих факторов. Это политическая воля президента, зависит насколько сильно он захочет отправить его в отставку,
– сказал политолог Николай Давидюк.
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Такая неопределенность в отношении Минздрава тоже может быть удобной: увольнение Степанова позволит в любой нужный момент "сбросить" часть политического негатива. Хотя и это может иметь осложнение, ведь смена руководства в самом важном во время пандемии министерстве может усугубить ситуацию еще больше.
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