Эксперты прочили отставку правительства на апрель 2021 года. В то же время локдаун пока сделал министров неприкасаемыми.

Верховная Рада не будет собираться до середины апреля из-за карантина, в дальнейшем куча правок относительно земельной сферы. Единственным ближайшим кадровым вопросом, вероятно, будет голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

К теме Значительного роста пока не будет, – политолог пояснил, что повлияло на рейтинг Зеленского

Также допускают замену Дениса Шмыгаля, однако пока альтернативной кандидатуры нет. На премьерство "замахивается" и Юлия Тимошенко, поэтому и продвигает тему коалиции со "слугами народа".

С другой стороны, появились вообще невероятные слухи, что на главу правительства претендует даже предыдущий президент Петр Порошенко, мол, прощупывает почву через западных партнеров. Впрочем, специалисты такие варианты отвергают.

Когда вопрос изменений в правительстве может стать актуальным

Летом вопрос относительно правительства актуализируется, ведь наибольшие провалы трудно игнорировать, как и многочисленные скандалы. Кроме сопротивления общественности и научного сообщества относительно назначения министра образования и науки Сергея Шкарлета, в соответствующем случае зафиксировали и кнопкодавство при минимальном количестве голосов.



Под назначение Шкарлета зафиксировали кнопкодавство / Фото BBC

Поэтому депутаты уже оспаривают его персону в Конституционном суде. Однако в целом действующее правительство отмечалось так называемыми крайностями – то скандалы, то сплошное затишье, поэтому кандидатов на возможные увольнения в нем накопилось примерно треть.

Вопросы есть по агропромышленному комплексу и по блоку социальной политики. Так же относительно ряда министров, о которых мы не слышим – то есть есть кого менять,

– сказал политолог Олег Саакян.

Кого могут касаться изменения

В то же время последнее слово традиционно остается за Банковой. Вот кого точно не тронут, соглашаются эксперты, так это "вечного-временного" министра Арсена Авакова – несмотря на проваленную еще при предшественниках реформу полиции, катастрофический антирейтинг и регулярные протесты.

По словам Олега Саакяна, последними акциями протеста Аваков даже усилил свое влияние, поскольку стратегия, выбранная полицией, дала свой ожидаемо положительный для него результат.

Справка. 20 марта 2021 года мирный протест под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко перерос в радикальные действия. В частности, активисты разбили окна и разрисовали здание красками.



Аваков усилил влияние из-за акций протеста под ОП / Фото пресс-службы МВД

Однако вопрос Максима Степанова – главы Министерства здравоохранения – может быть актуальным. Поскольку ситуация вокруг преодоления пандемии коронавируса в Украине и кампания по вакцинации – на грани.

Финального решения не озвучено и будет ли оно сейчас, зависит от многих факторов. Это политическая воля президента, зависит насколько сильно он захочет отправить его в отставку,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Читайте также Увольнять никого не будут: Степанов о добровольной вакцинации медиков

Такая неопределенность в отношении Минздрава тоже может быть удобной: увольнение Степанова позволит в любой нужный момент "сбросить" часть политического негатива. Хотя и это может иметь осложнение, ведь смена руководства в самом важном во время пандемии министерстве может усугубить ситуацию еще больше.