Неприятность одна была, – Зеленский о Трампе
Владимир Зеленский опроверг давление со стороны Дональда Трампа во время телефонного звонка 25 июля 2019 года. Однако, по словам украинского лидера, опубликовывать разговор 2 президентов никто не имел права.
Источник: "Голос Америки"
Когда на страницах различных медиа появлялись новости, что Трамп якобы давил на украинского президента, Зеленскому было оскорбительно.
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Что еще сказал Зеленский
- Такое давление было невозможно, ведь Зеленский – президент независимой Украины. Возможно, она меньше, чем США, однако уже доказала свою независимость. В частности, когда удержала территории от России.
- По словам Зеленского, в разговоре с Трампом "неприятность одна была". Она произошла, когда в США обнародовали телефонный разговор. Это было очень неправильно. Зеленский никогда бы не допустил, чтобы такое произошло со стороны Украины.
- Этот телефонный разговор был первым серьезным диалогом между 2 президентами и стратегическими партнерами.
- Зеленский отметил: "ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи".
- Приоритетом для Зеленского было сохранить отношения между Украиной и США.
- Украина готова помогать Штатам в расследовании против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.
- Уголовные органы Украины могут сотрудничать с американской стороной в федеральном расследовании против сына Байдена – Хантера Байдена – и его дел в Украине.
Телефонный разговор между Трампом и Зеленским: детали
- 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал, что отношения между Украиной и США улучшатся при одном условии.
- Украина должна возобновить расследование по делу газовой компании Burisma. К ней был причастен Хантер Байден – сын Джо Байдена, тогда еще главного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году.
- Стенограмму этого разговора Белый дом обнародовал в сентябре 2019 года. Там говорилось, что Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- В США разгорелся скандал.
- В Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента Трампу.
- Однако Сенат импичмент не поддержал.
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