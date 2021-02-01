Владимир Зеленский опроверг давление со стороны Дональда Трампа во время телефонного звонка 25 июля 2019 года. Однако, по словам украинского лидера, опубликовывать разговор 2 президентов никто не имел права.

Источник: "Голос Америки" Когда на страницах различных медиа появлялись новости, что Трамп якобы давил на украинского президента, Зеленскому было оскорбительно. Актуально Почему Украина до сих пор не в НАТО: Зеленский озвучил главный вопрос Байдену Что еще сказал Зеленский Такое давление было невозможно, ведь Зеленский – президент независимой Украины. Возможно, она меньше, чем США, однако уже доказала свою независимость. В частности, когда удержала территории от России. По словам Зеленского, в разговоре с Трампом "неприятность одна была". Она произошла, когда в США обнародовали телефонный разговор. Это было очень неправильно. Зеленский никогда бы не допустил, чтобы такое произошло со стороны Украины. Этот телефонный разговор был первым серьезным диалогом между 2 президентами и стратегическими партнерами. Зеленский отметил: "ни в коем случае никто из нас не имел права опубликовывать такие вещи". Приоритетом для Зеленского было сохранить отношения между Украиной и США. Украина готова помогать Штатам в расследовании против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине. Уголовные органы Украины могут сотрудничать с американской стороной в федеральном расследовании против сына Байдена – Хантера Байдена – и его дел в Украине. Телефонный разговор между Трампом и Зеленским: детали 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал, что отношения между Украиной и США улучшатся при одном условии.

Украина должна возобновить расследование по делу газовой компании Burisma. К ней был причастен Хантер Байден – сын Джо Байдена, тогда еще главного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Стенограмму этого разговора Белый дом обнародовал в сентябре 2019 года. Там говорилось, что Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

В США разгорелся скандал.

В Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента Трампу.

Однако Сенат импичмент не поддержал.