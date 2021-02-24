Патриотический порыв привел Игоря Галушку на Майдан, а затем он принял решение поехать на войну. Дальше было ранение снайперской пулей в голову и отчаяние на грани психологического срыва. Впрочем, ветеран АТО нашел для себя цель, чтобы победить.

Источник: "Мы" на 24 канале

18 лет – это возраст На для новых знакомств и опрометчивых поступков. Это время влюбляться, делать ошибки и выбирать чем хочешь заниматься в будущем.

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Кто такой Тесак

Игорь Галушка с позывным Тесак всего этого не имел, потому что в 18 лет он ушел на войну. Он – ветеран, отслуживший добровольцем в полку "Азов". Побывал в самых горячих точках войны на востоке Украины и едва не погиб. Заново учился ходить, говорить и учил алфавит.

В детстве Галушка был обычным ребенком, играл в футбол, занимался боксом и борьбой. "Активный ребенок, рентгенов у меня больше чем фотографий", – рассказал он. Впоследствии он поступил в колледж. Однако из-за событий на Майдане учебу забросил.

Мы спали в Киевской городской госадминистрации, к нам ребята прибежали и сказали, что там "Беркут" отступает. Мы собрались и побежали, а потом попали на расстрел на улице Институтской. Это было страшно и кроваво,

– вспоминает ветеран АТО.

"Мне было 18 лет и в медицине я не очень сильный, но я знал, что там люди и я хотел что-то полезное для них сделать. После расстрелов, когда я возвращался в КГГА и начал заикаться. Пришлось употреблять алкоголь, потому что иначе отключиться было невозможно", – рассказал Галушка.

Тренировка ветерана АТО

Последние годы военный активно занимается спортом. Утром ходит в спортзал, а вечером в бассейн. Он рассказал, что в октябре впервые сел на греблю, которую приобрел за деньги, которые для него собрали неравнодушные.



Тренировка ветерана АТО / Фото Руслана Андрусива, "Неравнодушные"

Огромная физическая нагрузка и неизменный график – все это маленькие шаги к большой цели. Парень готовится к соревнованиям международного уровня. Но чтобы этим заниматься, ему сначала пришлось себя "сломать".

После Майдана – на войну

Вернуться к учебе Галушка не смог из-за событий на Майдане. Поэтому он уехал на войну. Летом 2014 года попал в тренировочный лагерь "Азова". Там он был одним из самых молодых. "Меня взяли, прошла выучка менее чем за месяц времени, первый раз выстрелял 20 патронов на полигоне из калаша", – вспоминает Галушка.



Доброволец "Азова" в 2014 году / Фото из Фейсбука Игоря Галушки

Он вошел в доверие командования, ведь быстро учился и идеально выполнял задачи. Поэтому в конце первого лета войны он попал в настоящий ад. Широкино, Гранитное, Красногоровка. Всего почти 3 года в горячих точках.

Ни разу у меня не было мысли, что я не здесь и зачем мне это все, что это не моё. Наоборот, хотел больше узнать, что-то изучить, чтобы улучшить мою функцию в подразделении,

– заметил ветеран.

Роковое ранение

Парня часто отправляли на трудные задания. Одно из таких стало роковым. Под Марьянкой Игорь Галушка с побратимом пошел в разведку. Военный рассказал, что услышал крик побратима о том, что его ранили. Он прибежал к побратиму и увидел "дырку в шее" – пулевое ранение. Ребята пытались сбежать из-под обстрелов, и, по словам ветерана, уже будучи в кустах, Галушка и сам оказался на земле.

Я удивился: а что это я тут валяюсь? Была такая неприятная боль, такое впечатление, что запихнули мне сверло. Я заметил, что крови немного, поэтому подумал, что наверняка зацепило и бросило меня наземь,

– рассказал ветеран Галушка.

"Я пытался встать: левая часть встает, а правая – нет, как булыжником завалило. Хочу хоть звук выжать из себя – ноль, даже вскрика, наверное, не было и товарищ говорит: "Лежи!" У него был лучший ракурс, он мог всю картину увидеть", – вспомнил ветеран АТО.

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Игорь Галушка вытащил из-под обстрела раненого в шею собрата, а его самого ранили пулей в голову. Из-под обстрела ребят с такими ранениями ребят могло спасти только чудо и шанс на это чудо дала группа эвакуации. "Это очень плохо выглядело все: я такой лежу и думаю Тесак (позывной Галушки – 24 канал) не спи, Тесак нельзя спать", – подчеркнул он.

Жизнь после ранения

Войны по ту сторону Днепра неслышно. Нет и намеков на то, что в 1000 километрах от крайней точки страны почти ежедневно гибнут бойцы. Страна живет, принимает туристов, дети ходят в школу, работают развлекательные центры. Те, кто воевал за это все благодарны судьбе за то, что хотя бы живы.

Игорь Галушка / Фото Руслана Андрусива, "Неравнодушные"

"Я попросил как-то жестами написать буквы и как-то так заново учил алфавит. Сначала "мама" сказал, элементарные такие легкие слова. Некоторые буквы удавались очень трудно", – вспоминает Галушка. Это был не легкий процесс восстановления. Каждое слово требовало титанических усилий, каждое движение упрямо отшлифовывалось сквозь боль.

У меня не получалось элементарное движение повернуть рукой. Я помню, что брал свою и пытался бросить ее, делал соответствующее движение, а она не летела. Тогда я другой рукой разгибал пальцы, выбрасывал этот костыль, шел к дивану и бил подушку, потому что надо было куда-то свою злость и эмоции выбрасывать,

– поделился ветеран АТО.

Мотивация жить дальше

Спокойствие, мотивацию и цель дал ветерану спорт. По его словам, в больничной палате, где поправлялся Галушка, на стене висела плазма, где в 2017 году показали первые отборы на Игры Непокоренных.

Что такое Игры Непокоренных? Invictus Games или Игры Непокоренных – это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Эти соревнования в 2014 году основал британский принц. Впервые украинская сборная Непокоренных участвовала в соревнованиях в 2017 году в Канаде.

Тогда Галушка проанализировал, что он всегда занимался спортом, а там есть люди с разными травмами. "Мое ранение не должно быть причиной не пойти и не попробовать", – подчеркнул Игорь Галушка. Однако врачи не давали никакой гарантии, что его рука снова будет функционировать и сможет ли он таки ходить.

Путь к победе

На самом деле чтобы выздоравливать от пулевого ранения, ветеран АТО в первый год, делал чрезвычайные усилия. Сквозь боль и физические особенности, которые были нормальными для этого периода реабилитации, он просто требовал от себя нереального.

Ветеран АТО Игорь Галушка / Фото из Фейсбука Игоря Галушки

Я очень хочу победить, когда-то я был спортсменом и сейчас занимаюсь спортом, потому что хочу показать результат. Я хочу выиграть и это нормально, что я выкладываюсь на полную, на сколько мой организм позволяет,

– подчеркнул Галушка

От ранения прошло 3 года. Игорь Галушка несмотря на все прогнозы таки поставил себя на ноги и ежедневно требует от себя большего. Ежедневный труд и титанические усилия, таки сделали его победителем, ведь теперь он один из 20 лучших спортсменов – ветеранов Украины Invictus Game.

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По мнению Галушки, если человек что-то теряет, взамен получает что-то другое. "Я потерял здоровье, но ко мне пришло много понимания", – заметил ветеран.