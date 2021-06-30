Непогода в Запорожье поломала деревья, затопила дома и засыпала город градом

30 июня 2021 , 05:52
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области 29 июня спасателям пришлось активно помогать людям. А все из-за агрессивной непогоды.

В частности, в этот день в Запорожье и области прошли грозы и сильный град. Зафиксирован был и шквальный ветер – скорость его достигала 20 метров в секунду. 

Смотрите также Разрушенные мосты и дамбы: на Киевщине затопило село

Запорожская область пострадала от непогоды

Грозы, град и сильный ветер в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям аккуратно назвали "неблагоприятными погодными условиями". Однако за этими словами – тяжелая работа. 

Спасатели в течение 29 июня оперативно выезжали на 9 вызовов с применением полсотни специалистов и 11 единиц техники. Ведь люди нуждались в помощи – из-за последствий непогоды. 

  • Например, в Запорожье на улице Школьной два дерева упали на автомобили. Чтобы расчистить дорогу, деревья пришлось распилить. К счастью, в этой чрезвычайной ситуации никто не пострадал.
  • А на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Соборном из-за сильных дождей в подвалах произошел целый потоп. То же самое зафиксировали в двух частных домах в городе Пологи.

Только до 17 часов работники ГСЧС откачали всего порядка 160 кубометров воды. Но работы эти продолжались и позже.

Как работали спасатели в Запорожье из-за непогоды: фото ГСЧС

 

 

Другие погодные чрезвычайные ситуации в Украине в этот день 29 июня

  • Киев и область накрыла серьезная гроза с градом. Последствия – поваленные билборды и мятые автомобили.
  • В Днепре зафиксировали чрезвычайно большой град – с неба падали буквально куски льда.
  • Мощный ветер, местами достигавший 15 – 24 метров в секунду, вырывал и валил деревья в Полтаве.
Автор: Олесь Друкач