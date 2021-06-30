В частности, в этот день в Запорожье и области прошли грозы и сильный град. Зафиксирован был и шквальный ветер – скорость его достигала 20 метров в секунду.
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Запорожская область пострадала от непогоды
Грозы, град и сильный ветер в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям аккуратно назвали "неблагоприятными погодными условиями". Однако за этими словами – тяжелая работа.
Спасатели в течение 29 июня оперативно выезжали на 9 вызовов с применением полсотни специалистов и 11 единиц техники. Ведь люди нуждались в помощи – из-за последствий непогоды.
- Например, в Запорожье на улице Школьной два дерева упали на автомобили. Чтобы расчистить дорогу, деревья пришлось распилить. К счастью, в этой чрезвычайной ситуации никто не пострадал.
- А на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Соборном из-за сильных дождей в подвалах произошел целый потоп. То же самое зафиксировали в двух частных домах в городе Пологи.
Только до 17 часов работники ГСЧС откачали всего порядка 160 кубометров воды. Но работы эти продолжались и позже.
Как работали спасатели в Запорожье из-за непогоды: фото ГСЧС