Непогода в Украине вызвала более тысячи ДТП за день
В Украине по состоянию на 18:00 23 декабря произошло более тысячи ДТП. Почти все аварии вызвала непогода.
Какова статистика ДТП за день
В Украине зафиксировали 1049 ДТП. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в телеграмм.
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Всего правоохранители получили 56 сообщений о смертельных ДТП или аварии с пострадавшими. Оказалось, что погибло 13 человек, еще 64 – травмировались.
ДТП в Киеве
В Киеве произошло 278 аварий. В результате ДТП в столице 3 человека получили травмы.
Непогода в Украине: что известно
- Значительную часть территории страны 23 декабря засыпало снегом. Именно из-за этого возникли многочисленные ДТП и пробки.
- В частности, дороги замело в Киевской, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Тернопольской областях. Водителей предупреждали о гололедице.
- Особые осложнения движения были в Киеве. В столице из-за обильного снега интенсивно работали коммунальщики.
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