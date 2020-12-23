В Украине по состоянию на 18:00 23 декабря произошло более тысячи ДТП. Почти все аварии вызвала непогода.

Какова статистика ДТП за день

В Украине зафиксировали 1049 ДТП. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в телеграмм.

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Всего правоохранители получили 56 сообщений о смертельных ДТП или аварии с пострадавшими. Оказалось, что погибло 13 человек, еще 64 – травмировались.

ДТП в Киеве

В Киеве произошло 278 аварий. В результате ДТП в столице 3 человека получили травмы.

Непогода в Украине: что известно

Значительную часть территории страны 23 декабря засыпало снегом. Именно из-за этого возникли многочисленные ДТП и пробки.

В частности, дороги замело в Киевской, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Тернопольской областях. Водителей предупреждали о гололедице.

Особые осложнения движения были в Киеве. В столице из-за обильного снега интенсивно работали коммунальщики.

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Советы водителям во время гололеда / инфографика 24 канала