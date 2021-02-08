Снежная непогода в Украине продолжается. В частности, небольшой снег до сих пор можно наблюдать в ряде украинских областей. А на Закарпатье – небольшой дождь. О ситуации с ликвидацией последствий снежного шторма читайте далее.

Небольшой снег идет в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровненской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. Это данные по состоянию на 18:00 8 февраля. Важно Непогода в Украине будет свирепствовать целую неделю: температура опустится до -25 градусов Непогода в Украине: что происходит в областях Движение железнодорожного транспорта обеспечено. Аэропорты, за исключением Винницы и Черновцов, работают, как и обычно. Для мониторинга ситуации в случае осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечены 6 единиц техники и 14 спасателей. Всего в определенных местах отстоя и объектах сервиса находятся почти 1 300 единиц тяжеловесного автотранспорта. Координацию действий по транспортному сообщению осуществляют межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены почти 2 220 человек и 1 840 единиц техники.​ В Укравтодоре, со своей стороны, сообщили, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Ограничение движения – лишь на отдельных участках автодорог. Обратите внимание Десятки фур, которые застряли на дорогах, парализовали движение по Киеву: видео Где ограничено движение транспорта С целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта Киевщина (трассы М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь). Полтавщина (М-03 Киев – Харьков, Н-08 Борисполь – Мариуполь). Ровненщина (М-06 Киев – Чоп). Житомирщина (М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель). Черкасщина (М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь). Черниговщина (М-01 Киев – Чернигов, Н-07 Киев – Сумы). Отметим, что здесь движение ограничили из-за решения КГГА запретить грузовикам въезд в Киев с 15:00 8 февраля. С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники Волынь Ограничено движение всего транспорта на трассе Т-18-02 Маюничи – Шклинь между поселком Торчин и селом Шклинь. Ограничено движение грузовиков на трассах Т-03-02 Пища – Козин между Владимир-Волынским и селом Павловка, Т-03-05 Нововолынск – Локачи между селом Павловка и поселком Локачи, Т-03-03 Луцк – Дубно. С целью предупреждения пробок Винницкая область (ограничено движение грузовиков и автобусов на участках дорог М-21 Выступовичи – Могилев-Подольский от Жмеринки до Могилев-Подольского, Р-36 Немиров – Могилев-Подольский от села Лука-Барская до Могилев-Подольского). Результаты работы ГСЧС Отбуксировали 72 транспортных средства.

Оказали помощь 175 лицам.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 152 спасателя и 42 единицы техники. Подробнее с прогнозом погоды на 9 февраля можете ознакомиться по этой ссылке. Непогода в Украине: главное В украинских Карпатах 8 февраля выпало более метра снега . А на высокогорной метеостанции "Пожижевская" зафиксировали более 80 сантиметров снега .

. А на высокогорной метеостанции "Пожижевская" зафиксировали . Кроме того, Одессу накрыли обильные дожди, в то же время там не прекращаются морозы. Из-за этого на дорогах образовалась гололедица . Ветер достигает 18 метров в секунду , это осложняет ситуацию.

. Ветер достигает , это осложняет ситуацию. Львов также обильно засыпало снегом. Из-за сильной нагрузки коммунальные службы не успевают расчищать улицы города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега.

города. Поэтому львовские чиновники вышли в центр Львова, чтобы освободить его от снега. В Ровно был сильный снегопад. Местные чиновники ситуацию пытаются контролировать. Однако для расчистки дорог необходимо много техники, поэтому в городе привлекают частные организации, которые помогают справиться с последствиями непогоды.