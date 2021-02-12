В Украине бушует мощный снежный циклон. В центральных, северных и западных регионах – метели и снежные заносы. Из-за непогоды без электроснабжения остались 86 населенных пунктов.

Утром 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины, в отдельных регионах к снегу добавился еще и дождь.

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На Львовщине выпало до 90 сантиметров снега

Рекордсменом по количеству выпавшего снега стала Львовская область – до 90 сантиметров. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях – 15 –20 сантиметров.

Идет дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. Холоднее всего – в западных областях – до -14, в Карпатах – до 20 градусов ниже нуля.

На дорогах – гололедица

Из-за непогоды советуют быть осторожными водителям, ведь покрытие дорог – мокрое, местами заснеженное. На дорогах, кроме юго-востока, – гололедица.

Обратите внимание! В течение последних суток ограничения на движение грузовиков сняли на Закарпатье, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Ровненской области, Житомирской области, Черкасщине, Полтавщине, Черниговщине, Винницкой области, Киевщине.

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Где остались ограничения в движении:

Волынь

С 16:00 11 февраля до окончания непогоды ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах государственного значения:

Т-18-02 (М-07) – Маюничи – Великая Осница – Красноволя – Колки – / Р-14) – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – (Н-17), км 107+000 – 130+000 (на участке Торчин – Шклинь).

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – (М-06), на участке Владимир-Волынский – Паслівка.

Т-03-05 (Т-03-02) – Шацк – Вилиця – Припять – Любохини – (Т-03-08), на участке Павловка – Локачи.

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, в пределах Волынской области.

Львовская область

С ночи 12 февраля введено ограниченное движение для тяжеловесного транспорта на таких автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп, км 500 – км 567:

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 59 – км 113.

Важно! Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано в работе 1618 единиц техники (дежурят 493 единицы) и 1957 рабочих.

За сутки освободили сугробов более 250 автомобилей

Источник: ГСЧС

Как сообщили спасатели, только за сутки они высвободили из сугробов 254 транспортных средства, среди них – 5 автомобилей скорой помощи и 5 автобусов. Помощь получили 357 человек.

В Киеве ГСЧС с начала снегопадов отбуксировали 73 грузовых и легковых автомобиля. На дежурстве в столице находятся 430 спасателей и 99 единиц техники.

Смотрите видео спасения автомобилей во время непогоды:



ГСЧС работает в усиленном режиме из-за непогоды / Фото ГСЧС

Спасатели помогли более 300 людям / Фото ГСЧС



Большинство автомобилей вытаскивали из сугробов / фото ГСЧС

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В Украине 86 обесточенных населенных пунктов

Источник: ГСЧС

Отметим, что из-за непогоды в Украине остались 86 населенных пунктов без света в 6 областях Украины. Больше всего из них – на Львовщине, Одесской области и Сумщине. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.