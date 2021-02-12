Снегопад в Украине: в каких регионах действуют ограничения движения транспорта – видео
В большинстве областей Украины вечером пятницы, 12 февраля, наблюдается небольшой снег. Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, но определенные ограничения действуют в нескольких регионах.
Источник:ГСЧС
Ограничения движения действуют только для тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Соответствующие ограничения ввели с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники.
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В каких областях ограничили движение грузовиков
В Волынской области движение ограничено на автодорогах:
- Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь);
- Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка);
- Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи).
В Ивано-Франковской области движение ограничено на автодорогах:
- Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок города Коломыя – города Городенка);
- Р-20 Снятын – Тязив (участок города Снятын – города Городенка).
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2 550 человек и 2 020 единиц техники.
На въездах в город Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 300 лицам).
Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 16 человек и 6 единиц техники.
Непогода в Украине: последние события
- В последние дни неблагоприятные погодные условия больше всего поразили правобережную Украину.
- 11 февраля на Львовщине выпало до 90 сантиметров снега, в Карпатах еще больше – 112 сантиметров.
- Из-за непогоды без электроснабжения в Украине остались 86 населенных пунктов.
- Кроме того, на трассах областей и городов ограничили движение транспорта.
- Неблагоприятная погода также накрыла Киев. На дорогах столицы – сильная гололедица, а также снежные заносы. Из-за этого людям приходится собственными силами вытаскивать свои авто.
Спасатели помогают автомобилистам: смотрите видео
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