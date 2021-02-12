В большинстве областей Украины вечером пятницы, 12 февраля, наблюдается небольшой снег. Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, но определенные ограничения действуют в нескольких регионах.

Ограничения движения действуют только для тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Соответствующие ограничения ввели с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники.

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В каких областях ограничили движение грузовиков

В Волынской области движение ограничено на автодорогах:

Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь);

Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка);

Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи).

В Ивано-Франковской области движение ограничено на автодорогах:

Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок города Коломыя – города Городенка);

Р-20 Снятын – Тязив (участок города Снятын – города Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2 550 человек и 2 020 единиц техники.

На въездах в город Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 300 лицам).

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

Обратите внимание! С начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов более 1 190 автомобилей, из них 49 карет скорой помощи и 44 автобуса. Сотрудники ГСЧС оказали помощь 1 990 лицам.

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