Непогода в мемах: Садовый с лопатой, бедные автомобилисты и нереальная красота
Циклон завалил снегом улицы Украины и дал повод созданию мемов. И спойлер: в этом году заезженной шутки о том, что зима пришла неожиданно для коммунальщиков, было по минимуму.
Источник:24 канал
Предлагаем просмотреть мемы о непогоде, которые мы собрали из пространств соцсетей.
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В декабре, на Новый год в течение января украинцы жаловались на отсутствие снега и по-осеннему теплую погоду. Погода отомстила и направила циклон, который всыпал снега за все предыдущие месяцы. И явно такое не понравилось всем: здесь проблемы с общественным транспортом, уборкой и "неожиданно" скользким асфальтом.
Зима ближе, чем когда-либо / Изображения с фейсбук-страницы Мемаграм
Сурок Тимка в свой традиционный день предрек приход ранней весны. Теперь же его не слышно и не видно, и даже не дозвониться.
Садовый и уборка
Не обошло мемное творчество и заявление мэра Львова Андрея Садового о том, что надо действовать сообща и позаботиться о чистоте своего двора лично. Самопомощь, как не как.
Снег занялся самопомощью: сам взял и выпал
И снег, как оказалось, не повод для объявления чрезвычайного положения.
Снегоуборочная техника и никакого суицида
В этот же день Садовый решил дать положительный пример и вместе с другими работниками городского совета вышел убирать снег в центре. Фото с этого в общем похвального занятия тоже превратились в коллекцию мемов.
В центре уже можно гулять / из фейсбука Andrii Drozda
Автомобилисты vs непогода
Пока кто-то выкладывает пейзажные и философские посты в соцсетях, о том, какой хорошей же является зима, автомобилисты вспоминают все бранные слова. И лепят мемы о том, как же они отметают свои авто и ждут весну.
Невероятные приключения автомобилистов зимой / изображения из Goni мемасы
Раскопки авто в такие снегопады с легкостью можно приравнять к тренировке в зале. Особенно, если найти свое с первого раза не удается.
Облом хуже некуда / изображение из Goni мемасы
Непогода в Украине: коротко о последствиях
- Мощные снегопады во многих областях Украины начались 7 февраля, продолжались 8 и 9 февраля.
- В Киеве, на Львовщине, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой областях и на Прикарпатье в течение 7-8 февраля выпали до 30 сантиметров снега.
- Из-за сильного ветра и снега 9 февраля остались без электричества 273 населенных пункта.
- Спасатели отбуксировали 322 транспортных средства (из них 15 авто "скорой" и 10 автобусов), оказали помощь 553 лицам.
- Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли около 2 375 человек и 1 790 единиц техники.
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