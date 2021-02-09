Циклон завалил снегом улицы Украины и дал повод созданию мемов. И спойлер: в этом году заезженной шутки о том, что зима пришла неожиданно для коммунальщиков, было по минимуму.

Предлагаем просмотреть мемы о непогоде, которые мы собрали из пространств соцсетей.

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В декабре, на Новый год в течение января украинцы жаловались на отсутствие снега и по-осеннему теплую погоду. Погода отомстила и направила циклон, который всыпал снега за все предыдущие месяцы. И явно такое не понравилось всем: здесь проблемы с общественным транспортом, уборкой и "неожиданно" скользким асфальтом.



Зима ближе, чем когда-либо / Изображения с фейсбук-страницы Мемаграм



Мемная классика с Ван Даммом

Сурок Тимка в свой традиционный день предрек приход ранней весны. Теперь же его не слышно и не видно, и даже не дозвониться.

Садовый и уборка

Не обошло мемное творчество и заявление мэра Львова Андрея Садового о том, что надо действовать сообща и позаботиться о чистоте своего двора лично. Самопомощь, как не как.



Снег занялся самопомощью: сам взял и выпал

И снег, как оказалось, не повод для объявления чрезвычайного положения.

Снегоуборочная техника и никакого суицида

В этот же день Садовый решил дать положительный пример и вместе с другими работниками городского совета вышел убирать снег в центре. Фото с этого в общем похвального занятия тоже превратились в коллекцию мемов.



На это можно смотреть вечно



В центре уже можно гулять / из фейсбука Andrii Drozda

Автомобилисты vs непогода

Пока кто-то выкладывает пейзажные и философские посты в соцсетях, о том, какой хорошей же является зима, автомобилисты вспоминают все бранные слова. И лепят мемы о том, как же они отметают свои авто и ждут весну.



Невероятные приключения автомобилистов зимой / изображения из Goni мемасы

Раскопки авто в такие снегопады с легкостью можно приравнять к тренировке в зале. Особенно, если найти свое с первого раза не удается.



Облом хуже некуда / изображение из Goni мемасы

*Відкидаю сніг до гаража 2 рази на день pic.twitter.com/lPvFaaHWdN — ️Епюра вашого настрою (@flugeheheimen) February 8, 2021

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