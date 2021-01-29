Непогода в Украине: где самая сложная ситуация – оперативные данные от спасателей
Украину 29 января накрыла непогода. Вечером ситуацию на дорогах преимущественно удалось уладить. Однако самая сложная ситуация все-таки остается на Одесщине, Киевщине и Николаевщине.
По состоянию на 19:30 проезд на дорогах общего пользования обеспечен, кроме определенных участков.
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Где ограничено движение
- В Одесской области ограничили движение тяжеловесного транспорта на автодорогах: М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган.
- На Николаевщине ограничено движение тяжеловесного транспорта и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново. Дорогу от села Анновка в направлении Одесской области расчищают.
- В Киевской области тоже ограничили проезд грузовиков, чтобы не допустить пробок на проблемных участках автодороги М-05 Киев – Одесса.
Какова ситуация с пробками
- На автодороге М-05 Киев – Одесса на отрезке Знаменка – Ревова расчистили снег. Поэтому движение транспорта уже возобновили в двух направлениях. Однако на обочине дороги стоят грузовики. Водители планируют продолжить поездку в направлении Одессы 30 января.
- Также возобновили движение транспорта на Кировоградщине.
Для ликвидации последствий непогоды привлекли более 2 тысяч спасателей и 1,6 тысячи единиц техники.
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Непогода в Украине, смотрите видео:
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