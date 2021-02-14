Непогода в Украине: в каких областях ограничили движение – актуальная информация
Из-за сложных погодных условий в Украине продолжают ограничивать движение на автомобильных дорогах. Говорится не только о грузовиках, а и о других транспортных средствах. Причина таких мер – обеспечение эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, а также сильные порывы ветра и образования сугробов.
Источник:Facebook ГСЧС
В 22:00 13 февраля ограничения движения распространялось на 5 областей. Если сравнивать с данными по состоянию на день, к проблемным добавили еще 1 область – Хмельницкую.
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В каких областях действуют ограничения движения
Для тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта (с целью обеспечения работы снегоуборочной техники)
- Волынская – на автодорогах Т-18-02 Маюничи – Шклынь (участок Торчин – Шклынь), Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка) и Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка) .
- Ивано-Франковская – на автодорогах Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятын – Тязив (участок Снятын – Городенка).
- Винницкая – на автодорогах М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (участок Жмеринка – Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище – Турбов – Сквира (участок Турбов – Погребище), Т-02-12 Винница – Шпиков – Комаргород (участок Тывров – Шпиков).
Для других видов транспорта (из-за сильного ветра и сугробов)
- Винницкая – на всех автодорогах общего пользования продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.
- Ровенская – на автодорогах государственного значения продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.
- Хмельницкая – на всех автодорогах общего пользования продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.
Ликвидация последствий непогоды: итоги работы спасателей
- Всего с начала непогоды подразделения ГСЧС освободили из снежных заносов более 2 100 единиц транспортных средств.
- В частности, 64 кареты скорой медицинской помощи и 54 автобуса.
- Также спасатели оказали помощь более 4 тысячам человек.
- От ГСЧС привлекали 2 тысячи человек и 600 единиц техники.
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- В последние дни неблагоприятные погодные условия больше всего поразили Правобережную Украину.
- Из-за непогоды без электроснабжения оставались более 60 населенных пункта.
- Неблагоприятная погода накрыла и Киев. На дорогах столицы – сильная гололедица, а также снежные заносы. Поэтому людям приходится собственными силами вытаскивать свои авто.
- А в Ровно, Полтаве и Львове школы перешли на дистанционное обучение.
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