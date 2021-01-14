Ухудшение погоды: в Украине развернут пункты обогрева, будет работать спецтехника
На период значительного снижения температуры во всех областях развернут сеть пунктов обогрева. Кроме того, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника.
Власти готовятся реагировать на осложнения погодных условий в течение 13–17 января. Соответствующие меры приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
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Что будут делать в связи с ухудшением погоды
Пункты обогрева, бесперебойность предоставления комуслуг
- Областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости.
Через СМИ и соцслужбы они должны проинформировать население о местах расположения таких пунктов и помощи, которую в них будут оказывать.
- Социальные службы должны активнее оказывать помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.
- Минэнерго вместе с областными и Киевской городской госадминистрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения.
В случае возникновения аварии в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учреждений образования других важных объектов.
- Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, Укравтодор и Укртрансбезопасности должны информировать через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.
Спецтехника на дорогах
- В областях, где ожидаются интенсивные осадки, должны вывести снегоочистительную и солевую технику на наиболее сложные участки дорог.
- Кроме того, должны обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на автодорогах.
- А также вовремя принимать решения об ограничении движения транспорта с соответствующим информированием об этом.
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Погода в Украине: что говорят синоптики
- По прогнозам Укргидрометцентра, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях будет значительный снег, порывы ветра 15–20 метров за секунду, метели и гололедица на дорогах.
- В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности).
- Кроме того, 15–16 января в Украине ожидается снижение температуры ночью до -12...-18 градусов мороза, местами в северных областях до -21 градуса, днем до -10...-16 градусов. Кроме того, 17–18 января холодная погода сохранится.
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