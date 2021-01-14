На период значительного снижения температуры во всех областях развернут сеть пунктов обогрева. Кроме того, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника.

Власти готовятся реагировать на осложнения погодных условий в течение 13–17 января. Соответствующие меры приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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Пункты обогрева, бесперебойность предоставления комуслуг

Областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости.

Через СМИ и соцслужбы они должны проинформировать население о местах расположения таких пунктов и помощи, которую в них будут оказывать.

Социальные службы должны активнее оказывать помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

должны активнее оказывать помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели. Минэнерго вместе с областными и Киевской городской госадминистрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения.

В случае возникновения аварии в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учреждений образования других важных объектов.

Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, Укравтодор и Укртрансбезопасности должны информировать через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах.

Спецтехника на дорогах

В областях, где ожидаются интенсивные осадки, должны вывести снегоочистительную и солевую технику на наиболее сложные участки дорог.

Кроме того, должны обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на автодорогах.

А также вовремя принимать решения об ограничении движения транспорта с соответствующим информированием об этом.

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