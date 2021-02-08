Непогода в Украине будет свирепствовать целую неделю: температура опустится до -25 градусов
В Украине с 7 февраля значительно ухудшились погодные условия. В большинстве областей свирепствуют снегопады и морозы. По данным синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля.
Источник:24 канал
Причина непогоды
На такую погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля перемещается по всей территории страны. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
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По ее словам циклоническая деятельность будет активна всю текущую неделю, то есть до 14 февраля.
В течение 10 – 12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов,
– рассказала синоптик.
Когда придет потепление
Голеня добавила, что на более теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.
В Украине свирепствуют снегопады: главное
- 8 февраля в Киеве объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, метели, снежные заносы и гололедицу на дорогах.
- К ликвидации последствий непогоды по всей Украине привлекли 1 770 спасателей и 1 550 единиц техники.
- Много снега выпало во Львове. Из-за того, что коммунальщики не успевают очищать дороги, городские чиновники вышли сами расчищать центр Львова.
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