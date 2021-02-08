В Украине с 7 февраля значительно ухудшились погодные условия. В большинстве областей свирепствуют снегопады и морозы. По данным синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля.

Причина непогоды

На такую погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля перемещается по всей территории страны. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Читайте также Непогода разгулялась: в Карпатах выпало больше метра снега

По ее словам циклоническая деятельность будет активна всю текущую неделю, то есть до 14 февраля.

В течение 10 – 12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов,

– рассказала синоптик.

Когда придет потепление

Голеня добавила, что на более теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.

В Украине свирепствуют снегопады: главное