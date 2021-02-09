Украина борется с последствиями сильных снегопадов. На западе, востоке и севере синоптики прогнозируют снегопады и морозы. Только на юг страны придет потепление.

9 февраля по состоянию на 19:00 на Харьковщине продолжал падать небольшой снег. В то же время в Днепропетровской, Кировоградской, Закарпатской областях дождливо.

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В ГСЧС также напомнили, что на въездах в Киев функционируют 8 пунктов обогрева. С начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 380 транспортных средств, среди них – 15 карет скорых.

Непогода пока не утихнет

Как отметили чрезвычайники, в течение 11-12 февраля погода по всей территории Украины только ухудшится. Будут метели, обильный снег, сильный ветер и гололед.

Кроме этого, предупреждают о чрезмерных осадках ориентировочно 13-14 февраля. В Укргидрометцентре подчеркнули, что потепления точно не стоит ожидать в ближайшие дни.

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