Непогода в Украине: в каких регионах ситуация сложнее всего – свежие данные
Украина борется с последствиями сильных снегопадов. На западе, востоке и севере синоптики прогнозируют снегопады и морозы. Только на юг страны придет потепление.
Источник:ГСЧС
9 февраля по состоянию на 19:00 на Харьковщине продолжал падать небольшой снег. В то же время в Днепропетровской, Кировоградской, Закарпатской областях дождливо.
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В ГСЧС также напомнили, что на въездах в Киев функционируют 8 пунктов обогрева. С начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 380 транспортных средств, среди них – 15 карет скорых.
Непогода пока не утихнет
Как отметили чрезвычайники, в течение 11-12 февраля погода по всей территории Украины только ухудшится. Будут метели, обильный снег, сильный ветер и гололед.
Кроме этого, предупреждают о чрезмерных осадках ориентировочно 13-14 февраля. В Укргидрометцентре подчеркнули, что потепления точно не стоит ожидать в ближайшие дни.
Украину накрыла непогода: что следует знать
- 7 февраля в Украине ухудшилась погода, большинство областей накрыли метели. Кое-где снежный покров достигал 30 сантиметров.
- Из-за непогоды по всей стране без света осталось более 270 населенных пунктов, почти сотня из которых – в Одесской области.
- Движение на некоторых трассах было затруднено, а для грузовиков – ограничено. В ГСЧС призвали водителей быть осторожными на дорогах.
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