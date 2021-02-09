В Украине продолжает свирепствовать непогода. В большинстве областей 9 февраля синоптики предупреждают о шквальном ветре. На дорогах гололедица и налипание снега.

В северных регионах и на Харьковщине местным жителям следует быть готовыми к метелям и снежным заносам.

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Ветер скоростью 15–20 метров в секунду будет почти на всей территории Украины, кроме запада. Водителям следует быть осторожными из-за сильного гололеда. Он будет ждать водителей на автодорогах повсюду, кроме южных регионов и Закарпатья.

Что касается Киева и Киевской области, то здесь 9 февраля предупредили о гололедице, значительном снеге и даже метели.

Из-за осадков и оттепели на высокогорье Ивано-Франковщины и Закарпатской области – значительная снеголавинная опасность. Ее уровень оценили как третий.

Важно! Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта. Спасатели просят водителей оставлять машины не вдоль дорог. Таким образом машины не будут мешать работать снегоочистительной технике.



Неблагоприятные погодные условия в Украине / данные Укргидрометцентра



Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала