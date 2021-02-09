Гололедица и метели в Украине: водителей призывают оставить автомобили дома
В Украине продолжает свирепствовать непогода. В большинстве областей 9 февраля синоптики предупреждают о шквальном ветре. На дорогах гололедица и налипание снега.
Источник:ГСЧС
В северных регионах и на Харьковщине местным жителям следует быть готовыми к метелям и снежным заносам.
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Ветер скоростью 15–20 метров в секунду будет почти на всей территории Украины, кроме запада. Водителям следует быть осторожными из-за сильного гололеда. Он будет ждать водителей на автодорогах повсюду, кроме южных регионов и Закарпатья.
Что касается Киева и Киевской области, то здесь 9 февраля предупредили о гололедице, значительном снеге и даже метели.
Из-за осадков и оттепели на высокогорье Ивано-Франковщины и Закарпатской области – значительная снеголавинная опасность. Ее уровень оценили как третий.
Неблагоприятные погодные условия в Украине / данные Укргидрометцентра
Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала
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