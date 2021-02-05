В Украине неблагоприятные погодные условия продолжают доставлять хлопот водителям и коммунальным службам. 5 февраля на автодорогах большинства областей – гололедица. В Карпатах – угроза схода лавин, а на Закарпатье поднимется уровень воды в реках.

Источник: ГСЧС

Синоптики прогнозируют почти по всей Украине мощные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

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На автодорогах большинства областей – гололедица

Небольшой снег 5 февраля – на Черниговщине. Идет дождь в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Температура воздуха в центральных и северных регионах -3...-8 градусов, в южных и восточных – +2...+8, на Западе Украины – -2...+1.

Водителям следует быть осторожными, ведь на дорогах – гололедица. Это касается всех регионов, кроме южных и юго-восточных.

Что касается Киева и Киевской области, то здесь ситуация – аналогичная: автодороги в гололедице и сильный ветер.



​В Украине – гололедица / данные Укргидрометцентра

В Карпатах – опасность схода лавин

Опасность подстерегает и в Карпатах. Из-за метели и оттепели на высокогорьях Ивано – Франковской и Закарпатской областей – значительная снеголавинная угроза. Ее уровень оценили как 3-й.

Также на Закарпатье, вероятно, поднимется уровень воды в реках:

5 февраля – на участке Тисы Большой Бычков – Хуст на 0,4 – 1,2 метра, на Тисе возле поселка Вилок на 1,5 – 2 метра, без негативных последствий;

5 февраля – на одамбованных участках рек Боржава и Стара на 0,2 – 0,8 метра с содержанием воды на пойме, подтоплением автодороги местного значения (уровень опасности желтый);

5 – 6 февраля на реке Латорица – город Чоп на 0,5 – 1 метр, с сохранением высокого слоя воды на пойме и подтоплением автодороги местного значения (уровень опасности желтый).

5 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Сирета на 0,2 – 0,7 метра. В горной части на реках будет происходить ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, без негативных последствий.

Также изменится уровень водоемов и на Львовщине и Волыни. Речь идет о реках бассейна Западного Буга. Здесь уровень воды поднимется на 0,1 – 0,5 метра.

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Детали о ситуации на украинских дорогах

Источник: Укравтодор

Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения мокрое. На перевальных участках дорог без осадков.

Дороги государственного значения уже очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Пробок пока нет.

Интересно! На дорогах государственного значения задействованы в работе 569 единиц техники и около 700 рабочих.

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Советы водителям во время гололеда / инфографика 24 канала