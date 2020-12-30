Синоптики снова предупреждают об ухудшении погодных условий. Туман 30 декабря и ночью 31 декабря прогнозируют по всей Украине. Кроме того, в большинстве областей будет шквальный ветер.

Где ожидают ухудшения погоды

О непогоде 30 декабря, а также в последнюю ночь 2020 года, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В большинстве областей Украины порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах ветер будет еще сильнее – 25 – 30 метров в секунду.

Кроме того, страну накроет туман. Видимость составит от 200 до 500 метров. Из-за этого по всей стране объявили I уровень опасности – желтый.

В Киеве и области ветер будет разгоняться до 15 – 18 метров в секунду. Прогнозируют также туманы и плохую видимость.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Обратите внимание! Несмотря на туман и ветер, в Украине 30 декабря будут тепло. В среднем столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов. Немного холоднее будет в восточных областях – +3...+5 градусов, но на юге ожидают до +11...+13 градусов.



Туман окутает всю страну / Скриншот из сайта Укргидрометцентра