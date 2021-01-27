Непогода в Украине набирает обороты: впервые за 2 года объявили красный уровень опасности
Синоптики прогнозируют 27 – 28 января в некоторых областях Украины чрезвычайный снег, сильный ветер, метель и гололедицу на дорогах. В Украине впервые за 2 года объявили красный уровень опасности – в Одесской и Николаевской областях.
Источник: 24 канал
В Украине продолжает ухудшаться погода. Очередные обострения ожидают до конца суток 27 января и в течение 28 января.
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Где будет бушевать непогода
- В Одесской и Николаевской областях ожидают чрезвычайный снег, прирост снежного покрова составит 30 – 40 сантиметров. Кроме того, будет дуть еще более сильный ветер – до 30 – 40 сантиметров.
Синоптики предупреждают также о сильной метели, снежных заносах, налипании мокрого снега. Там объявили III уровень опасности – красный.
- В Кировоградской области будет падать сильный мокрый снег, снежные сугробы вырастут на 20 – 30 сантиметров. Кроме того, будет налипание мокрого снега. В области объявлен II уровень опасности – оранжевый.
- В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируют значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10 – 15 сантиметров). Также будет налипание мокрого снега.
В этих областях объявили I уровень опасности – желтый. Местных жителей предупреждают и о гололедице на дорогах.
В нескольких областях объявили красный уровень опасности / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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Что было раньше
- В результате осложнения погодных условий утром 27 января были обесточены 117 населенных пунктов.
- Кроме того, спасатели расчистили отдельные участки дорог во Львовской и Ровненской областях, которые были заблокированы из-за снежных сугробов и сильного ветра.
- При Укравтодоре 26 января 2021 года заработал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.
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