Синоптики прогнозируют 27 – 28 января в некоторых областях Украины чрезвычайный снег, сильный ветер, метель и гололедицу на дорогах. В Украине впервые за 2 года объявили красный уровень опасности – в Одесской и Николаевской областях.

Источник: 24 канал В Украине продолжает ухудшаться погода. Очередные обострения ожидают до конца суток 27 января и в течение 28 января. Читайте также На Киев надвигаются дождь и снегопады: коммунальщики начали обработку дорог Где будет бушевать непогода В Одесской и Николаевской областях ожидают чрезвычайный снег, прирост снежного покрова составит 30 – 40 сантиметров. Кроме того, будет дуть еще более сильный ветер – до 30 – 40 сантиметров. Синоптики предупреждают также о сильной метели, снежных заносах, налипании мокрого снега. Там объявили III уровень опасности – красный. Важно! Это впервые за последние 2 года в Украине сообщили о красном уровне опасности. В Кировоградской области будет падать сильный мокрый снег, снежные сугробы вырастут на 20 – 30 сантиметров. Кроме того, будет налипание мокрого снега. В области объявлен II уровень опасности – оранжевый.

будет падать сильный мокрый снег, снежные сугробы вырастут на 20 – 30 сантиметров. Кроме того, будет налипание мокрого снега. В области В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируют значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10 – 15 сантиметров). Также будет налипание мокрого снега. В этих областях объявили I уровень опасности – желтый. Местных жителей предупреждают и о гололедице на дорогах. Обратите внимание! Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта. Без света может остаться часть населенных пунктов.

В нескольких областях объявили красный уровень опасности / Скриншот с сайта Укргидрометцентра Узнайте больше Из-за непогоды без света остаются более 100 городов и сел в 5 областях: где именно Что было раньше В результате осложнения погодных условий утром 27 января были обесточены 117 населенных пунктов.

Кроме того, спасатели расчистили отдельные участки дорог во Львовской и Ровненской областях , которые были заблокированы из-за снежных сугробов и сильного ветра.

, которые были заблокированы из-за снежных сугробов и сильного ветра. При Укравтодоре 26 января 2021 года заработал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения.