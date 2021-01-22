Синоптики предупредили, что в Украину 24 – 25 января вновь придет непогода. Местами порывы ветра будут составлять 15 – 20 метров в секунду. Вместе со шквальным ветром будет снежить, а в горах существует угроза оползней снега на дороги.

Спасатели уже объявили снеголавинную опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Важно Ожидают ледоходы: из-за оттепели в реках Украины поднимется уровень воды

По прогнозам синоптиков, непогода придет в Украину уже 24 января. Тогда на Правобережье Украины будут бушевать шквальные ветры, а в западных областях значительный дождь и мокрый снег.

А вот 25 января синоптики предупредили о гололедице на дорогах и снежных заносах. Первый уровень опасности уже объявили в:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Волынской областях.

В этих регионах может насыпать до 20 сантиметров снега.

Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– отметили синоптики Укргидрометцентра.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Как отметили спасатели, из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность. Ее стоит ждать:

22 – 23 января в высокогорье Закарпатской области;

23 – 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области.

В то же время в горах существует угроза оползней снега на дороги.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала