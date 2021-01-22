Шквальный ветер и до 20 сантиметров снега: в Украину снова идет непогода
Синоптики предупредили, что в Украину 24 – 25 января вновь придет непогода. Местами порывы ветра будут составлять 15 – 20 метров в секунду. Вместе со шквальным ветром будет снежить, а в горах существует угроза оползней снега на дороги.
Спасатели уже объявили снеголавинную опасность третьего уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По прогнозам синоптиков, непогода придет в Украину уже 24 января. Тогда на Правобережье Украины будут бушевать шквальные ветры, а в западных областях значительный дождь и мокрый снег.
А вот 25 января синоптики предупредили о гололедице на дорогах и снежных заносах. Первый уровень опасности уже объявили в:
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Волынской областях.
В этих регионах может насыпать до 20 сантиметров снега.
Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– отметили синоптики Укргидрометцентра.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Как отметили спасатели, из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность. Ее стоит ждать:
- 22 – 23 января в высокогорье Закарпатской области;
- 23 – 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области.
В то же время в горах существует угроза оползней снега на дороги.
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