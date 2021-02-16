Обильные снегопады в Украине прекратились и в дальнейшем синоптики их пока не прогнозируют. Укравтодор продолжает чистить дороги от заносов, а на некоторых участках дорог до сих пор действуют ограничения.

По состоянию на утро 16 февраля снегопады на территории Украины прекратились, сообщают в Укравтодоре. Лишь местами небольшой снег наблюдают в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.

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Где перекрыты дороги из-за непогоды

Для эффективной работы снегоуборочной техники в 5 областях продолжают действовать ограничения на движение грузовиков.

Волынская область – на дорогах:

Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь),

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно,

Т-03-05 Шацк – Вилица – Локачи (участок Павловка – Локачи).

Ивано-Франковская область:

​на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Устечко).

Одесская область – с 12 февраля продолжает действовать распоряжение о недопуске грузового транспорта в город Одесса. Будет действовать оно на время неблагоприятных погодных условий.

Ровненская область – из-за сильного ветра и заносов, в области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения:

Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны,

Т-18-15 Дубно-Мельниц,

Т-18-17 Бережница – Степань – Деражне – Клевань,

Т-18-24 Дерманка – Корец.

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За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где шел снег, составляет 2 – 7 сантиметров. Между тем в Кировоградской области осадки были обильнее – выпало до 30 сантиметров.

Небольшой снег местами идет в Николаевской области.

Со снежной стихией 16 февраля продолжают бороться более 1 200 рабочих и задействованы 987 единиц техники.

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Подразделения ГСЧС за сутки высвободили из снежных заносов 128 транспортных средств и оказали помощь 240 лицам.

Спасатели за сутки помогли более 200 людям / Фото пресс-службы ГСЧС

От ГСЧС привлекли около 400 человек и 100 единиц техники.