Непогода не отступает: какова ситуация на дорогах и где до сих пор метель
Обильные снегопады в Украине прекратились и в дальнейшем синоптики их пока не прогнозируют. Укравтодор продолжает чистить дороги от заносов, а на некоторых участках дорог до сих пор действуют ограничения.
Источник:24 канал
По состоянию на утро 16 февраля снегопады на территории Украины прекратились, сообщают в Укравтодоре. Лишь местами небольшой снег наблюдают в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.
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Где перекрыты дороги из-за непогоды
Для эффективной работы снегоуборочной техники в 5 областях продолжают действовать ограничения на движение грузовиков.
Волынская область – на дорогах:
- Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно,
- Т-03-05 Шацк – Вилица – Локачи (участок Павловка – Локачи).
Ивано-Франковская область:
- на дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Устечко).
Одесская область – с 12 февраля продолжает действовать распоряжение о недопуске грузового транспорта в город Одесса. Будет действовать оно на время неблагоприятных погодных условий.
Ровненская область – из-за сильного ветра и заносов, в области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения:
- Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны,
- Т-18-15 Дубно-Мельниц,
- Т-18-17 Бережница – Степань – Деражне – Клевань,
- Т-18-24 Дерманка – Корец.
Непогода 16 февраля: где была метель и прогнозируют снег
За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где шел снег, составляет 2 – 7 сантиметров. Между тем в Кировоградской области осадки были обильнее – выпало до 30 сантиметров.
Небольшой снег местами идет в Николаевской области.
Со снежной стихией 16 февраля продолжают бороться более 1 200 рабочих и задействованы 987 единиц техники.
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Подразделения ГСЧС за сутки высвободили из снежных заносов 128 транспортных средств и оказали помощь 240 лицам.
Спасатели за сутки помогли более 200 людям / Фото пресс-службы ГСЧС
От ГСЧС привлекли около 400 человек и 100 единиц техники.
Прогноз погоды в Украине на 16 февраля
- Ожидается холодная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура 8 – 13, в южной части минус 3 – минус 8, на Закарпатье 0 – 3° со знаком минус.
- На Киевщине днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо – западный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 9 – 12.
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