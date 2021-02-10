По состоянию на вечер 10 февраля несколько снежит только на Закарпатье. Между тем, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – дождь. В Укравтодоре уверяют, несмотря на неблагоприятные погодные условия, проезд по автодорогам общего пользования обеспечили.

Для расчистки дорог привлекли около 1 тысячи 900 человек и 1 тысячи 400 единиц техники.

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Ограничение на движение грузовиков – в Киевской области

Несколько затруднена ситуация с транспортным движением в Киевской области и в самом Киеве. Здесь действуют ограничения для крупногабаритного транспорта, в частности, это касается въезда в столицу.

Сейчас, говорят в ГСЧС, на автодорогах М-03 Киев – Харьков и М-07 Киев – Ковель находятся около 2 десятков автомобилей.

В Украину идет циклон, который принесет еще больше снега

Синоптики, между тем, предупреждают, что непогода не даст Украине передышки. Уже с 11 февраля страну накроет мощный циклон. В большинстве регионов, кроме восточных, прогнозируют сильные снегопады и метели.

На дорогах водителям следует быть готовыми к гололеду и налипанию снега. Также уже с 12 февраля столбики термометров опустятся значительно ниже нуля.

Интересно! В Киеве из-за плохих погодных условий решили закрыть сады и школы 11 – 12 февраля. Ученики будут учиться в дистанционном режиме.



А во Львове шокировали прогнозом: 11 февраля ожидают месячную норму снега.