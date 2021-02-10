Уже несколько дней в Украине не утихает непогода. По состоянию на утро 10 февраля ситуация остается сложной в ряде регионов.

Спасатели ГСЧС заметили, что в 5 областях вновь снежит. А вот на Закарпатье идет небольшой дождь.

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Где ожидать снег

в Киевской области,

во Львовской области,

в Ивано-Франковской области,

в Хмельницкой области,

в Винницкой области.

Какова ситуация на дорогах

В Укравтодоре сообщили, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен. С непогодой боролись более 1 950 человек и 1 240 единиц техники. Также в Украине ограничили движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области.

Невозможно проехать по таким автодорогам:

М-01 Киев – Чернигов,

М-03 Киев – Харьков,

М-05 Киев – Одесса,

М-06 Киев – Чоп,

М-07 Киев – Ковель,

Н-01 Киев – Знаменка,

Н-08 Борисполь – Мариуполь.

Ограничения также частично распространяются на Черниговскую область. Говорится о трассах М-01 Киев – Чернигов и Н-07 Киев – Сумы.

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Непогода в Украине: главное

Еще с 7 февраля в большинстве областей Украины свирепствуют снегопады и морозы. На такую ​​погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля он перемещается по всей территории страны.

По состоянию на 10 февраля 62 населенных пункта в 5 областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды.

в 5 областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля. Теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.

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