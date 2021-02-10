В Украине бушует непогода: какая ситуация на дорогах
Уже несколько дней в Украине не утихает непогода. По состоянию на утро 10 февраля ситуация остается сложной в ряде регионов.
Источник:ГСЧС
Спасатели ГСЧС заметили, что в 5 областях вновь снежит. А вот на Закарпатье идет небольшой дождь.
Важно Прогноз погоды на 10 февраля: в Украину направляются сразу 2 циклона
Где ожидать снег
- в Киевской области,
- во Львовской области,
- в Ивано-Франковской области,
- в Хмельницкой области,
- в Винницкой области.
Какова ситуация на дорогах
В Укравтодоре сообщили, что проезд на дорогах общего пользования обеспечен. С непогодой боролись более 1 950 человек и 1 240 единиц техники. Также в Украине ограничили движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области.
Невозможно проехать по таким автодорогам:
- М-01 Киев – Чернигов,
- М-03 Киев – Харьков,
- М-05 Киев – Одесса,
- М-06 Киев – Чоп,
- М-07 Киев – Ковель,
- Н-01 Киев – Знаменка,
- Н-08 Борисполь – Мариуполь.
Ограничения также частично распространяются на Черниговскую область. Говорится о трассах М-01 Киев – Чернигов и Н-07 Киев – Сумы.
Актуально После сильных снегопадов Одессу затопило: плавают даже грузовики – фото, видео
Непогода в Украине: главное
- Еще с 7 февраля в большинстве областей Украины свирепствуют снегопады и морозы. На такую погоду влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье, а в течение 8 – 9 февраля он перемещается по всей территории страны.
- По состоянию на 10 февраля 62 населенных пункта в 5 областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды.
- По прогнозам синоптиков, непогода не отступит до 14 февраля. Теплую погоду можно ожидать в конце февраля – начале марта.
Украину накрыли сильные снегопады: смотрите видео
Поделиться новостью