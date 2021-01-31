Осадки на территории Украины по состоянию на 14:30 31 января не наблюдаются. Правда, в течение ближайших суток снова следует ожидать непогоду – от дождя до снега.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен и пробок нет. Для ликвидации последствий непогоды привлекли 1 698 работников и 1 288 единиц техники.

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Какой будет погода 1-2 февраля

В Украине следует ожидать снег и мокрый снег. На юге дождливо.

В центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Порой сила ветра будет достигать до 15-20 метров в секунду.

Уже в течение 2 февраля в большинстве областей существенных осадков не будет. На дорогах, кроме юга, – гололедица.

Заметим! Непогода охватила Украину утром 28 января. Больше всего пострадали Николаевщина, Кировоградщина и Одесщина. В последней области последствия ухудшения погодных условий смогли ликвидировать лишь вечером 30 января.

Как подразделения ГСЧС боролись с последствиями непогоды

Провели буксировку более 1 200 единиц автотранспортных средств, в том числе 32 карет скорой медицинской помощи и 30 автобусов.

Оказали помощь более 2 200 лицам (из них 3 – роженицы).

Распилили и убрали 103 поваленные деревья.

Расчистили от снега 910 километров дорожного покрытия.

От ГСЧС привлекали 1 400 спасателей и 457 единиц техники.

Координацию действий осуществляли штабы областных государственных администраций и Укравтодора.

Подробнее с прогнозом погоды на 1 февраля можете ознакомиться по этой ссылке.