Одессу накрыли сильные дожди, в то же время там не прекращаются морозы. Из-за этого на дорогах образовалась гололедица. Ветер достигает 18 метров в секунду, это усложняет ситуацию.

Местные власти сообщили, что в ночь на 8 февраля ветер повалил несколько деревьев в разных частях города. Их уже распилили коммунальные службы.

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Ситуация на улицах Одессы

Сначала общественный транспорт курсировал в обычном режиме. Около 11:00 из-за неисправности контактной сети остановилось движение трамваев вблизи предприятия "Стальканат", пишет "Думская".

По информации патрульной полиции, по состоянию на 12:00 в Одессе произошло 25 ДТП, почти половина из них – в Киевском районе. Причиной аварий стала гололедица.

Рекомендации для горожан:

Одесситов призывают не выходить из дома, если в этом нет особой необходимости. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, а в случае необходимости – парковать авто подальше от деревьев.

Владельцев машин просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Габаритные огни или противотуманные фонари должны быть включены.

Если же пришлось выйти на улицу, ГСЧС рекомендует сообщить близким, куда вы направляетесь и когда намерены вернуться.

В условиях непогоды лучше выбрать обувь с микропористой подошвой или другой мягкой основой и без высоких каблуков.

Не стоит ходить близко к проезжей части дороги. Также стоит держаться подальше от высотных домов, деревьев, рекламных щитов.

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Цены на такси рекордно подскочили

Из-за непогоды службы такси резко подняли стоимость проезда. Например, чтобы добраться до центра города из района Черемушки придется заплатить 270 – 320 гривен, пишет телеграм-канал "Одесса Сейчас".

Стоимость за поездку из поселка Котовское в центр достигает 300 – 350 гривен, а с поселка Таирово – 300 – 400 гривен. При этом, в некоторых случаях авто приезжает не быстрее чем за 20 минут.

Мощный шторм в Одессе

Непогода бушует не только на улицах, но и на море. Сильный шторм уже вызвал первые разрушения – сломан торговый шатер. Очевидцы опубликовали видео с 10 станции Большого Фонтана.

Как сообщает Администрация морских портов, из-за дождя с туманом в ряде портов ввели ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерном.

Рейсы массово отменяют

Страдают от последствий непогоды и в аэропорту Одессы. Взлетная полоса там покрылась льдом, принимать самолеты – невозможно. Уже отменили рейсы из Тель-Авива, Стамбула, рейс из Борисполя задерживается.

Заметим, что последний рейс вылетел с аэродрома еще в 2:00 – в Минск, на это решились пилоты авиакомпании "Белаван". С тех пор не было и посадок, сообщает "Думская".