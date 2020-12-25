Рождественская непогода: спасатели предупреждают украинцев об опасности
В Украине 25 декабря существенно ухудшится погода. Непогода в течение ночи уже обесточила сотни городов и сел в 6 областях.
На Востоке прогнозируют метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.
В восточных и юго-восточных регионах прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики заявили о І уровне опасности.
В каких областях населенные пункты уже обесточены
- В Полтавской области – 76 населенных пункта.
- В Черниговской области – 73 населенных пункта;
- В Сумской области – 25 населенных пунктов;
- В Киевской области – 16 населенных пунктов;
- В Кировоградской области – 16 населенных пунктов;
- В Житомирской области – 8 населенных пунктов.
Синоптики также прогнозируют, что в течение суток 25 декабря температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Прохладнее будет на Востоке.
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