В Украине 25 декабря существенно ухудшится погода. Непогода в течение ночи уже обесточила сотни городов и сел в 6 областях.

На Востоке прогнозируют метели. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.

В восточных и юго-восточных регионах прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики заявили о І уровне опасности.

В каких областях населенные пункты уже обесточены

В Полтавской области – 76 населенных пункта.

В Черниговской области – 73 населенных пункта;

В Сумской области – 25 населенных пунктов;

В Киевской области – 16 населенных пунктов;

В Кировоградской области – 16 населенных пунктов;

В Житомирской области – 8 населенных пунктов.

Синоптики также прогнозируют, что в течение суток 25 декабря температура воздуха будет преимущественно плюсовой. Прохладнее будет на Востоке.