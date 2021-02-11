В Украине бушует непогода, зафиксированы рекордные показатели снегопадов. В частности, в Ровненской области снег падал в течение 16 часов. Служба автомобильных дорог пытается расчистить магистрали.

На Ровненщине ситуация с уборкой снега – стабильная. Об этом рассказал представитель службы автомобильных дорог Дмитрий Леонтиюк.

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Борьба с непогодой

Леонтиюк рассказал, что 11 февраля привлекли к борьбе со снегом много людей и техники. В частности, более 100 единиц специального оборудования и около 130 специалистов. Среди них:

специалисты по уборке;

инженеры;

водители техники;

механизаторы.

По его словам, положение на дорогах вполне контролируемое и специалисты справляются со своей задачей.

Работать при таких погодных условиях чрезвычайно трудно, но движение идет,

– подчеркнул Леонтиюк.

Пробки на Ровненщине

Спикер заявил, что информации о пробках в области по состоянию на 12:00 11 февраля – нет. Данные о загрузке трасс службе автомобильных дорог "доходят очень быстро".

"У нас налажена система коммуникации с патрульной полицией", – отметил он.

Последствия непогоды

По словам Леонтиюка, на трассах областного значения обращений о помощи от водителей – очень мало, зафиксировано всего 2 случая. Причиной этого стало то, что автомобилисты уезжали в метель на автомобилях, оборудованных летними шинами.

Относительно дорог местного значения, которые контролирует ОГА, специалист рассказал, что ситуация сложнее. Общины не всегда могут обеспечить эффективную борьбу со снегом.

Ограничения для водителей

Из-за сильных снегопадов в Киевской области запретили въезд грузовиков, чтобы не осложнять и так тяжелую ситуацию на дорогах. Из-за этого движение тяжелого транспорта прекращено и в Ровно.

Непогода в Украине. Из-за сильных снегопадов 11 февраля на некоторых дорогах ограничили движение, а без электричества остались более 10 населенных пунктов. Больше об этом читайте по ссылке.