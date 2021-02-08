По состоянию на понедельник, 8 февраля, в Карпатах средний покров снега достигает более 130 сантиметров. Метели в высокогорье продлятся минимум еще 2 дня.

Начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал, что замело также высокогорную метеостанцию Пожижевска. Сейчас там фиксируют более 80 сантиметров снега.

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По словам Фриговича, до 12 февраля метели постепенно пойдут на спад. Тогда ударят морозы. В Прикарпатье температура воздуха опустится до -15… -18 градусов мороза.

В высокогорье Карпат прогнозируют до -20 градуса мороза.

Во вторник, 9 февраля, ожидают 3 уровень снеголавинной опасности. Самая сложная ситуация будет в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там объявили штормовое предупреждение.

Что говорят синоптики

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в феврале украинцам стоит ожидать еще минимум 2 мощных снегопада.

Первый – 10 февраля.

Второй – 11-12 февраля.

Синоптик заметил, что паниковать не стоит. Это обычная зима. Однако люди успели уже отвыкнуть от такой классики природы.