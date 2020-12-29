В Ивано-Франковской области 29 декабря сильно ухудшились погодные условия. Из-за сильных порывов ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Последствия ухудшения погоды на Прикарпатье

Непогода нанесла жителям Ивано-Франковской области немалый ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

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В связи с усилением ветра на территории области спасатели неоднократно оказывали помощь по разрезанию деревьев, которые падали на проезжие части дорог и дома,

– сообщили в ГСЧС.

Что известно о конкретных результатах непогоды

В селе Цинева Рожнятовского района и городе Надворная спасателям приходилось разрезать деревья, которые упали на проезжие части дорог.

Рожнятовского района и городе спасателям приходилось разрезать деревья, которые упали на проезжие части дорог. В селе Дзвиняч Богородчанского района дерево упало на крышу магазина, а в Надворной – на крышу жилого дома.

Богородчанского района дерево упало на крышу магазина, а в Надворной – на крышу жилого дома. О пострадавших из-за ухудшения погодных условий неизвестно.

Издание "Фіртка" пишет о том, что шквальных порывов ветра не выдержала остановка транспорта на Косовщине, а на Богородчанщине сорвало крышу с дома культуры.

Обратите внимание! Ранее синоптики предупреждали об ухудшении 29 декабря погоды в Украине. В южных, центральных, западных и северных областях, а также в Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Последствия непогоды на Прикарпатье: Фото ГСЧС, "Фіртка"