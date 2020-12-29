Прикарпатье накрыла непогода: из-за ветра деревья попадали на дома и дороги – фото
В Ивано-Франковской области 29 декабря сильно ухудшились погодные условия. Из-за сильных порывов ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.
Последствия ухудшения погоды на Прикарпатье
Непогода нанесла жителям Ивано-Франковской области немалый ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
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В связи с усилением ветра на территории области спасатели неоднократно оказывали помощь по разрезанию деревьев, которые падали на проезжие части дорог и дома,
– сообщили в ГСЧС.
Что известно о конкретных результатах непогоды
- В селе Цинева Рожнятовского района и городе Надворная спасателям приходилось разрезать деревья, которые упали на проезжие части дорог.
- В селе Дзвиняч Богородчанского района дерево упало на крышу магазина, а в Надворной – на крышу жилого дома.
- О пострадавших из-за ухудшения погодных условий неизвестно.
Издание "Фіртка" пишет о том, что шквальных порывов ветра не выдержала остановка транспорта на Косовщине, а на Богородчанщине сорвало крышу с дома культуры.
Последствия непогоды на Прикарпатье: Фото ГСЧС, "Фіртка"
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