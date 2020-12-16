По состоянию на утро 16 декабря обесточенными остаются 120 населенных пунктов Украины. Такого бедствия наделали мокрый снег и шквальный ветер, бушевавшие накануне.

Сложные погодные условия в Украине наблюдались с 14 на 15 декабря. Об этом сообщает ГСЧС.

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В ГСЧС пояснили, что из-за срабатывания систем защиты линий электропередач остаются обесточенными 120 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В то же время транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения восстановили. Сейчас ограничений движения нет. Для обеспечения проезда Службы автомобильных дорог привлекли 459 работников и 342 единицы техники.

Какой будет погода в течение 16 декабря

Погода в 16 декабря будет пасмурной, однако в большинстве областей Украины осадков не предвидится.

Также синоптики предупреждают о сильном тумане.

Дождливо только в восточных областях Украины. Зонты следует прихватить с собой жителям Харьковщины, Донетчины и Луганщины. Там прогнозируют мокрый снег с дождем.

В остальных регионах небо будет покрыто облаками. Ни сильных морозов, ни тепла метеорологи не обещают. По всей Украине температура будет колебаться в пределах -1...+5 градусов.

Заметим, последние дни Украина страдает от непогоды. Из-за гололеда на западе страны – в Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение транспорта на дорогах государственного значения. А в Киеве 11 декабря коммунальщики работали всю ночь и были вынуждены обрабатывать те же самые места по несколько раз. Кроме того, из-за скользких дорог количество ДТП резко возросло.

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