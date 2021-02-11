Непогода не будет отступать: спасатели предупредили о значительных осадках и гололедице
Погода в Украине 11 февраля будет не слишком приветливой. Спасатели предупредили, что выпадет много снега, а дороги скует гололед. Из-за непогоды на некоторых дорогах ограничили движение, а без электричества остались более 10 населенных пунктов.
Источник:ГСЧС
Уже утром снег выпадет во Львовской, Тернопольской и Ровенской и Закарпатской областях.
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Дороги расчищают более 1,6 тысячи человек и 1,2 тысячи техники.
Где есть ограничения движения машин
- Ограничения продолжают действовать на путях по дороге в Киев: М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь.
- Утром ограничение движения тяжеловесного автотранспорта введи на дороге М-06 Киев – Чоп в Закарпатской области.
С начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 550 автомобилей, из них 16 "скорых" и 23 автобуса.
Дома без электричества
Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра обесточило 12 населенных пунктов. Среди них 10 на Закарпатье и 2 в Черновицкой области.
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Что прогнозируют 11 февраля
- Почти по всей Украине будет снег. Осадки могут обойти только юго-восток. Особенно сильный снег стоит ожидать жителям западных и северных регионов, а также района Карпат.
- В центральных, северных областях и на Прикарпатье будет налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.
- В Киевской области прогнозируют значительный снег, местами с дождем и гололедицу.
- Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду, в западной части – 15 – 20 и метели.
- Температура на севере и западе будет держаться на уровне 0...-5 градусов днем.
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