Погода в Украине 11 февраля будет не слишком приветливой. Спасатели предупредили, что выпадет много снега, а дороги скует гололед. Из-за непогоды на некоторых дорогах ограничили движение, а без электричества остались более 10 населенных пунктов.

Уже утром снег выпадет во Львовской, Тернопольской и Ровенской и Закарпатской областях. Кстати Садовый призывает львовян оставаться дома: в городе прогнозируют рекордный снег Дороги расчищают более 1,6 тысячи человек и 1,2 тысячи техники. Где есть ограничения движения машин Ограничения продолжают действовать на путях по дороге в Киев: М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь.

Утром ограничение движения тяжеловесного автотранспорта введи на дороге М-06 Киев – Чоп в Закарпатской области. С начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 550 автомобилей, из них 16 "скорых" и 23 автобуса. Дома без электричества Из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра обесточило 12 населенных пунктов. Среди них 10 на Закарпатье и 2 в Черновицкой области. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Что прогнозируют 11 февраля Почти по всей Украине будет снег. Осадки могут обойти только юго-восток. Особенно сильный снег стоит ожидать жителям западных и северных регионов, а также района Карпат.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье будет налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

В Киевской области прогнозируют значительный снег, местами с дождем и гололедицу.

Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду, в западной части – 15 – 20 и метели.

Температура на севере и западе будет держаться на уровне 0...-5 градусов днем. Обратите внимание! Непогода бушует в Украине от 7 февраля. Регионы обильно засыпает снегом. Подробнее – читайте здесь.