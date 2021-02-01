Непогода натворила бед: в Одесской области без света – с десяток населенных пунктов
Из-за непогоды в Украине без электричества остаются 11 населенных пунктов. Все они располагаются в Лиманском районе Одесской области.
Источник: ГСЧС
Пресс-служба ведомства обнародовала информацию по состоянию на 7:00 1 февраля. Спасатели напомнили, что в Одесской области в последние дни можно было наблюдать мокрый снег, дождь и порывы ветра.
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Обесточивание в Одесской области: детали
- Отключение электроэнергии произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты линии электропередач.
- Этому предшествовали падения опор линий электропередач. Кроме того, они нуждаются в длительных ремонтных работах.
- Подъезд к месту работ обеспечен.
- К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Какова ситуация на дорогах Украины
- По информации Службы автомобильных дорог, проезд на всех дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.
- Для обеспечения проезда и расчистки автодорог в Украине от Службы автомобильных дорог привлекали 1160 работников и 887 единиц техники.
- Всего с начала непогоды подразделения ГСЧС провели буксировку более 1230 автотранспортных средств, в том числе 35 машин скорой медицинской помощи и 30 автобусов.
- Также спасатели оказали помощь более 2250 лицам (из них 3 – роженицы).
- Распилили и убрали 104 поваленных дерева.
- Расчистили от снега 910 километров дорог.
- От ГСЧС привлекали 1513 спасателей и 491 единицу техники.
- Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".
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