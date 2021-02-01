Из-за непогоды в Украине без электричества остаются 11 населенных пунктов. Все они располагаются в Лиманском районе Одесской области.

Источник: ГСЧС

Пресс-служба ведомства обнародовала информацию по состоянию на 7:00 1 февраля. Спасатели напомнили, что в Одесской области в последние дни можно было наблюдать мокрый снег, дождь и порывы ветра.

К теме Ветер вырывал столбы от земли последствия мощной непогоды в Одесской области

Обесточивание в Одесской области: детали

Отключение электроэнергии произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты линии электропередач.

Этому предшествовали падения опор линий электропередач. Кроме того, они нуждаются в длительных ремонтных работах.

Подъезд к месту работ обеспечен.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Добавим! С 8:00 1 февраля в Одесской области прекратили погрузки и выгрузки зерновых. Пока что не работают порты Одессы, Южного, Черноморска, Измаила и Рени. В Администрации морских портов Украины сообщили, что ограничения ввели из-за дождя.

Какова ситуация на дорогах Украины

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на всех дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог в Украине от Службы автомобильных дорог привлекали 1160 работников и 887 единиц техники.

Всего с начала непогоды подразделения ГСЧС провели буксировку более 1230 автотранспортных средств, в том числе 35 машин скорой медицинской помощи и 30 автобусов.

Также спасатели оказали помощь более 2250 лицам (из них 3 – роженицы).

Распилили и убрали 104 поваленных дерева.

Расчистили от снега 910 километров дорог.

От ГСЧС привлекали 1513 спасателей и 491 единицу техники.

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".

Заметим! Непогода охватила Украину утром 28 января. Больше всего пострадали Николаевская, Кировоградская и Одесская области. В последней области последствия от ухудшения погодных условий смогли ликвидировать вечером 30 января.



Подробнее с прогнозом погоды на 1 февраля можно ознакомиться по этой ссылке.