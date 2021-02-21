Жители нескольких населенных пунктов Добрянской общины, что на Черниговщине, оказались в плену непогоды. Все из-за снегопадов и нерасчищенных дорог. Люди не могут купить ни продукты, ни лекарства, ведь магазинов в поселках нет.

Дороги в этих населенных пунктах замело так, что легковые и даже грузовые автомобили доехать не могут. Хлеб, масло, сахар, макароны и чай стали для людей просто недостижимыми "деликатесами".

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Председатель Добрянской территориальной общины Светлана Бицко отметила, есть очень маленькие отдаленные населенные пункты, которые вообще не обеспечены транспортным сообщением в связи с их удаленностью и большим слоем снега.

Добраться до магазинов в другие села для людей – нереальная задача. Так же, как и доехать родственникам или социальным работникам к бабушкам и дедушкам в заблокированные непогодой населенные пункты. Чтобы люди не голодали, община обратилась за помощью к спасателям.

Справка. Непогода бушевала во всей Украине. Власти в разных городах едва боролись со снегопадами – подробнее здесь.

На место вызвали спасателей

Местные власти обратились в ГСЧС, спасатели пришли на помощь со спецтехникой. Им удалось отвезти продукты питания и медикаменты в отдаленные населенные пункты.

Для доставки продуктов питания и медицинского обслуживания привлекали 3 единицы техники. Одна из них – снегоболотоход. Также 8 человек личного состава,

– рассказал заместитель начальника оперативно-координационного центра Алексей Чалышев.

Люди получили продукты и лекарства

На спецтехнике спасатели таки добрались к домам, которые были в плену непогоды. Привезли с собой не только продукты питания, но и медработницу с запасом лекарств.

Спасатели довезли людям продукты и лекарства / Скриншот с видео

Только за одни сутки спасатели посетили более 10 усадеб, в большинстве помогали жителям преклонного возраста.