На Буковине ветер вырывал деревья с корнями, срывал крыши: последствия непогоды – фото

Сильные грозы добрались до Черновицкой области. Местные жители оправляются от последствий непогоды, которая успела наделать немало беды.

30 июня в Черновицком районе из-за шквального ветра и ливней пострадали ряд населенных пунктов. Спасатели и дорожники ликвидируют последствия непогоды.

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На фото, обнародованных в сети, видны деревья, вырванные из земли с корнями. Из зданий сорвало крыши, в домах повыбивало стекла. Повреждены ограждения и дорожное покрытие.

Без света остались:

Товтры;

Василев;

Чуньков;

Ржавинцы;

Дорошовцы;

Заставна;

Кадубовцы.

Последствия непогоды на Буковине / Фото с фейсбук-страницы Черновицкой районной госадминистрации

Какой будет погода на Буковине

По данным Укргидрометцентра, непогода продержится на Буковине минимум до 4 июля. В четверг, 1 июля, там снова будут грозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26 градусов.

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