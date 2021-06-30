30 июня в Черновицком районе из-за шквального ветра и ливней пострадали ряд населенных пунктов. Спасатели и дорожники ликвидируют последствия непогоды.

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На фото, обнародованных в сети, видны деревья, вырванные из земли с корнями. Из зданий сорвало крыши, в домах повыбивало стекла. Повреждены ограждения и дорожное покрытие.

Без света остались:

  • Товтры;
  • Василев;
  • Чуньков;
  • Ржавинцы;
  • Дорошовцы;
  • Заставна;
  • Кадубовцы.

Последствия непогоды на Буковине / Фото с фейсбук-страницы Черновицкой районной госадминистрации

 

Какой будет погода на Буковине

По данным Укргидрометцентра, непогода продержится на Буковине минимум до 4 июля. В четверг, 1 июля, там снова будут грозы. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26 градусов.

Непогода в Украине: что известно

  • Днем 30 июня мощный ливень прошелся по Львову. Шквальный ветер сносил все на своем пути. В городе парализовано движение транспорта.
  • Накануне непогода поломала деревья, затопила дома и засыпала градом Запорожье. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
  • В Днепре, а именно в Шевченковском районе города, зафиксировали огромный град. Размер некоторых кусков льда в диаметре достигал примерно несколько сантиметров.
  • Стихия наделала беды и на Полтавщине. 29 июня мощный ветер также вырывал и валил на землю деревья, людей фактически сдувало ветром.