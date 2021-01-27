В течение ближайших 2 дней, 28 и 29 января, из-за непогоды можно будет наблюдать сложную ситуацию на дорогах. Поэтому призывают автомобилистов не садиться за руль без необходимости.

Источник: глава Укравтодора Александр Кубраков, ГСЧС

По словам Кубракова, 28 и 29 января будут очень сложными для всех. Об этом он заявил во время брифинга.

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Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать,

– подчеркнул Кубраков.

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По данным ГСЧС, по состоянию на 17:00 27 января:

падает небольшой снег в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях;

в Полтавской и Сумской областях – дождь с мокрым снегом;

в Харьковской и Луганской – местами небольшой дождь.

Спасатели добавили, по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.

Подробнее с прогнозом погоды в Украине на 28 января можете ознакомиться по этой ссылке.