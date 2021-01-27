Непогода не отпускает Украину: водителей предупреждают о 2 сложных днях
В течение ближайших 2 дней, 28 и 29 января, из-за непогоды можно будет наблюдать сложную ситуацию на дорогах. Поэтому призывают автомобилистов не садиться за руль без необходимости.
Источник: глава Укравтодора Александр Кубраков, ГСЧС
По словам Кубракова, 28 и 29 января будут очень сложными для всех. Об этом он заявил во время брифинга.
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Для дорожных служб, для водителей, для спасательных служб, полиции. Сейчас вот двое суток лучше лишний раз не выезжать,
– подчеркнул Кубраков.
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По данным ГСЧС, по состоянию на 17:00 27 января:
- падает небольшой снег в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях;
- в Полтавской и Сумской областях – дождь с мокрым снегом;
- в Харьковской и Луганской – местами небольшой дождь.
Спасатели добавили, по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.
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