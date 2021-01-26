Из-за сложных погодных условий утром 26 января без электроснабжения остались 269 населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадала Полтавщина. Там свет исчез в сразу 77 селах и городах.

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Мокрый снег, дождь и шквальный ветер наделал беды в 12 областях.

В каких регионах населенные пункты без света:

Полтавская область – 77;

Житомирская – 40;

Киевская – 37;

Львовская – 37;

Черниговская – 24;

Винницкая – 13;

Черкасская – 13;

Днепропетровская – 8;

Волынская – 8;

Закарпатская – 6;

Кировоградская – 4;

Херсонская – 2.

ГСЧС предупреждает об опасности на дорогах

Тем временем синоптики предупреждают: надеяться на улучшение погоды в Украине пока не стоит. 26 января украинцев ждут метели, гололед и шквальный ветер.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о І уровне опасности – желтом. Водителям следует учитывать опасность на дорогах, из-за сложных погодных условий может быть затруднено движение транспорта.



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала