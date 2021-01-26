Непогода бушует: в стране без электричества более 200 населенных пунктов
Из-за сложных погодных условий утром 26 января без электроснабжения остались 269 населенных пунктов в Украине. Больше всего пострадала Полтавщина. Там свет исчез в сразу 77 селах и городах.
Источник: ГСЧС.
К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
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Мокрый снег, дождь и шквальный ветер наделал беды в 12 областях.
В каких регионах населенные пункты без света:
- Полтавская область – 77;
- Житомирская – 40;
- Киевская – 37;
- Львовская – 37;
- Черниговская – 24;
- Винницкая – 13;
- Черкасская – 13;
- Днепропетровская – 8;
- Волынская – 8;
- Закарпатская – 6;
- Кировоградская – 4;
- Херсонская – 2.
ГСЧС предупреждает об опасности на дорогах
Тем временем синоптики предупреждают: надеяться на улучшение погоды в Украине пока не стоит. 26 января украинцев ждут метели, гололед и шквальный ветер.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о І уровне опасности – желтом. Водителям следует учитывать опасность на дорогах, из-за сложных погодных условий может быть затруднено движение транспорта.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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