Один из вопросов, которые сейчас обсуждаются, это, конечно, перспективы украинского правительства и возможность его замены или переформатирования.

Собственно, в течение года только ленивый не говорил об этом почти с первого дня функционирования правительства.

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Почему правительство Шмыгаля могут отправить в отставку?

Неоднозначность оценки действующего высшего коллегиального органа объясняется тем, что вся его работа совпала по времени с карантином и пандемией.

В то же время, очевидно "усталость" общества от этого всего проектируется на правительство, и поэтому рано или поздно он будет вынужден принять на себя ответственность, негатив и уйти.

Очевидно, это произойдет не раньше очертаний выхода из пандемии одновременно уже сейчас начинают обыгрываться различные варианты следующего правительства.

Вариантов может быть не так и много. Можно либо в очередной раз привлечь некого "нового реформатора" без явных политических амбиций и бэкграунда, а можно попытаться вернуть кого-то из опытных руководителей правительства. В то же время, последние сами не очень стремятся в нынешних условиях возглавлять правительство.

К примеру, экс-премьер Владимир Гройсман, который сейчас развернул бурную активность на фоне собственного рейтингования в различных парламентских и президентских опросах, недавно в эфире одного из каналов озвучил формулу собственного возвращения в правительство – только через парламентские выборы. Логика здесь понятна. Зачем спешить бежать в "технические премьеры" (а любой глава правительства без собственной парламентской фракции может быть только таким), если лучше дождаться возможных парламентских выборов? Ну а пока оставить формирование правительства монобольшинству, которое, собственно, и должно его формировать.

Кто может стать премьер-министром?

Поэтому, очевидно, что новым главой правительства при нынешнем составе ВР будет все же технократ, а не политик. Кстати, в этом плане очень интересной выглядит эпопея Юрия Витренко, который не смог попасть в министерство энергетики и кресло первого вице-премьера через сессионный зал, но все же смог зайти в правительство в статусе и.о. министра. Подобная настойчивость в его продвижении в правительство, очевидно, имеет под собой определенные основания и достаточно серьезные планы. Собственно, в качестве потенциального кандидата в премьеры его называли довольно давно, но пока эта история не заканчивалась ничем. Ну и голосование в ВР показало, что депутаты не очень "рады" Витренко даже на должности министра.

Поэтому не исключено, что снова это может быть кто-то малоизвестный для широкой общественности, а следовательно – без негативного бэкграунда и ассоциаций. Подобный вариант имеет свои выразительные преимущества. Как и недостатки. Представить прохождение такого кандидата в нынешнем составе ВР проще, одновременно перед правительством в ближайшее время будут стоять нершенные задачи, и здесь не может быть времени на "раскачку", и это может быть проблемой для "нового лица".

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О назначении премьером кого-то из "опытных министров" (а здесь на ум в приницпе может прийти только одна фамилия), то этот сценарий кажется тоже малореалистичным, если учесть, что должность премьера в ближайшее время будет напоминать электрический стул, и по вниманию, и по проблемам, которые он будет просто вынужден решать.

В то же время, следует признать, что время нынешнего правительства тоже не истекло. Остаются проблемные вопросы, среди которых – сотрудничество с МВФ и противодействие пандемии. Пока эти сюжеты в разгаре, отставка правительства может не только не решить проблемы власти, но и умножить их, а потому вряд ли этот вопрос может серьезно подниматься как минимум до завершения "январского локдауна". Да и вряд ли кто-то будет отправлять в отставку правительство без конкретной фамилии нового премьера. А здесь все очень и очень неясно.

Источник: Facebook