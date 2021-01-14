Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что реформирование войска по стандартам НАТО будет способствовать получению нашим государством полноправного членства в Альянсе. Сейчас в ВСУ происходит соответствующий переход.

Стандарты НАТО – не перечень обязательных документов

Хомчак заявил, что стандарты НАТО не разработаны раз и навсегда. Вместе с вооруженными силами государств они постоянно меняются. Об этом генерал-полковник рассказал в интервью "Обозревателю".

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Неизменной является необходимость обеспечения такого уровня совместимости, который позволит эффективно применять многонациональные группировки войск, состоящие из военных формирований государств-членов НАТО,

– пояснил Хомчак.

По его словам, каждое государство самостоятельно решает, как достичь необходимого уровня совместимости. Страны учитывают множество факторов, среди которых национальные традиции и менталитет, текущее состояние вооруженных сил и тому подобное.

"Такой подход используется и в наших Вооруженных силах. И он заключается не в безусловном принятии к исполнению всех стандартов НАТО, а в адаптации национальных документов до уровня, который обеспечит достижение совместимости как штабных процедур, так и непосредственно действий на поле боя", – подчеркнул генерал-полковник.

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Что необходимо для успешного внедрения стандартов НАТО

Хомчак пояснил, что для реформирования ВСУ следует наращивать оперативные, боевые и специальные способности ВСУ.

Они позволят дать не просто достойный отпор агрессору, но и нанести такой уровень потерь, после которого любая агрессия будет нецелесообразной,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что жестких сроков перехода всего украинского войска на стандарты НАТО не существует. Но внедрение этих стандартов – одно из ключевых направлений, которое позволит нашей армии окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования.