Ненависть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к журналисту Павлу Шеремету могла быть одной из причин его убийства. Кроме этого, Шеремет расследовал важные дела.

Что говорит Макар о причинах убийства Шеремета

Большинство причин связаны с делами пропавших людей. Об этом заявил экс-сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар в интервью "Радио Свобода". Именно он ранее обнародовал пленки о "следе Беларуси" в убийстве Шеремета.

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Макар добавил, что Шеремет принимал тесное участие в расследовании взрыва в минском метро, ​​который произошел в 2011 году. Заметим, тогда погибли 14 человек.

По моему личному мнению, после сравнения ряда фактов и после разговора с украинскими следователями мы можем говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету,

– отметил белорус.

По словам спецназовца, вместе эти факторы могли быть причиной устранения журналиста. Кроме этого, Макар заметил, что это было сделано, как демонстративное убийство.

Кстати, мужчина отметил, что после его показаний расследование дела может в корне измениться.

Убийство Шеремета: коротко