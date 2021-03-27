У Первомайську 26 у п'ятницю березня, водій Mercedes-Benz E200 зіткнувся з автомобілем FordTranzit та вантажівкою Volvo FH 12.460. Унаслідок ДТП до лікарні потрапила 6-місячна дівчинка.

За кермом Mercedes-Benz перебував 26-річний поліцейський.

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Спершу він зіткнувся з Ford Tranzit, а згодом виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Volvo FH 12.460.

Пасажирка Ford Tranzit – 26-річна жінка та її 6-місячна донька – потрапили до лікарні. Однак після медогляду їх відпустили.

Правоохоронця на час розслідування відсторонили від виконання службових обов'язків. Йому загрожує покарання у вигляді до 3 років обмеження волі.

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